iPhone 16'nın yeni özelliği belli oldu: Yıllardır beklenen değişiklik yeni telefonla gerçekleşecek!

Apple'ın iPhone 16 serisi için planladığı yeni özelliği sızdı. Fiziksel güç ve ses tuşları kapasitif tuşlar ile değiştirilebilir. Apple'ın bir tedarikçisinden kapasitif tuşlar için yüklü miktarda sipariş verdiği ortaya çıktı.

Telefon severlerin merakla beklediği yeni iPhone serisi, her sene olduğu gibi çıkan sızıntılarla bu sene de kullanıcıları heyecanlandırmaya başladı.

iPhone 16 kapasitif tuşlar için özel olarak yüklü miktarda sipariş verdi. Beklenen stok hacmi tedarikçinin stok hacminin çok yukarısında ve şirket operasyonlarını büyük ölçüde genişletilecek.

iPhone 16 serisindeki fiziksel güç ve ses tuşlarının yerini kapasitif tuşlar alacak. MacRumors'un haberine göre, Advanced Semiconductor Engineering (ASE) şirketinin, Apple tarafından tasarlanan yeni SiP (paket içinde sistem) modülünü tedarik etmek üzere Apple ile anlaştığı bildirildi.

Önceki sisteme kıyasla, bu çipler ekstra işlevsellik sağlayan dokunmatik kapasitif düğmelere güç verecek.

FİZİKSEL TUŞLAR ARTIK OLMAYACAK

Apple, iPhone 15'in her iki yanında bulunan mevcut fiziksel düğmeleri, iPhone 16 kullanıcılarına dokunsal geri bildirim sağlayacak kapasitif versiyonlarla değiştirecek. Düğme basıncını algılayarak titreşimler üreten bir haptik (ya da Taptic) motor aracılığıyla fiziksel bir düğmeye basılmasını taklit ediyor.

Apple bu düğmeleri gelecekteki üretim planlarına hazırlık olarak sipariş etmiş olabilir. Ancak yeni çıkacak iPhone 16'da bu yeni özelliğin kullanıp kullanılmayacağı kesin değil.