KAAN ve Rafale arasında dikkat çeken fark!

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ilk uçunu gerçekleştirdi. Eşsiz özelliklere sahip olan milli muharip uçağımız, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale ile karşılaştırıldı. İşte aradaki dikkat çeken o fark...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayacak. KAAN, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapacak.

"TÜRKİYE 2040 YILINDA MUAZZAM BİR HAVA GÜCÜNE SAHİP OLACAK"

Hürriyet'te yer alan haberde Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Milli Muharip Uçak Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri için çok büyük bir güç çarpanı olacağını dile getirdi. Karakuş "2040 yılında Türk Hava Kuvvetleri 300 uçaklık muazzam bir hava gücüne sahip olacak" dedi.

YUNANIN RAFALE'SİNDEN ÇOK DAHA İYİ

Yunanistan'ın geçtiğimiz yıllarda Fransa'dan 24 adet Rafale tipi savaş uçağı sipariş etmişti. Milli Muharip Uçak Kaan'ın 5. nesil bir uçak olduğunun altını çizen Karakuş "Kaan kesinlikle bu Rafale uçaklarına üstünlük sağlayacak" dedi.

Rafale tipi savaş uçağı

İŞTE KAAN VE RAFALE ARASINDAKİ FARK

5'inci nesil Kaanların aksine Rafale'ler daha eski olan 4,5'uncu nesil teknolojiye sahip. Örneğin Kaan'ın radara karşı görünmez yeteneği varken Yunanistan Hava Kuvvetleri elindeki Rafale'lerde böyle bir özellik bulunmuyor.

KAAN - F-35 KARŞILAŞTIRMASI

Kaan'ın, bazı özellikleriyle ABD ve İsrail'in elindeki F-35 savaş uçaklarından daha üstün olması da dikkat çekti. Çift motoru, manevra kabiliyetinin yüksekliği, uzun menzili ve elektronik harp yeteneği gibi özelliklerle Kaan, modern savaş alanlarında önemli avantajlar sunuyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK 'KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) özellikleri nelerdir? MMU projesinde yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi önemli teknolojik unsurlar bulunuyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen beşinci nesil çok rollü savaş uçağı MMU, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz ve güçlü ve atik bir platform. Bununla birlikte, Milli Muharip Uçak’ın kokpit tasarımı beşinci nesil savaş uçaklarında bulunması gereken kabiliyet ve donanımlara sahip ve bu yönüyle pilotun iş yükünü minimum seviyeye düşürmekte.

Milli Muharip Uçak, hava hakimiyetindeki üstünlüğünü ise; Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili, Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş ve Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlayacak.

'KAAN' İNSANSIZ MI?

Milli Muharip Uçak'ın MUM-T (Manned Unmanned Teaming / İnsanlı İnsansız Ekip) yeteneğini en yüksek verimlilikle kullanması planlanıyor. Bu nedenle, muharip uçağa eklenecek koltukla birlikte arka koltuktaki pilot, Bayraktar Kızılelma’da olduğu gibi insansız hava araçlarını yönetebilecek.