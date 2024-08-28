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Haberler > Teknoloji > Kalp krizi artık telefondan çalacak! Açıl susam açıl

Kalp krizi artık telefondan çalacak! Açıl susam açıl

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kalp krizi artık telefondan çalacak! Açıl susam açıl

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apartmanların vazgeçilmezi diyafonlar daha akıllı hâle geliyor. DiafonBox ile diyafon/interkom sistemleri cep telefonu üzerinden kontrol edilebiliyor, kapı çaldığında çağrı anında tüm aile bireylerinin cebine geliyor. Ayrıca yapay zekâ ve yüz tanıma sayesinde kapı, apartmanda yaşayanları otomatik olarak tanıyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ- Apartmanlarda hırsızlık olaylarına karşılık güvenlik ihtiyacı her geçen gün artıyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı enflasyonist dönemlerde kendilerini güvende hissetmek isteyenler akıllı diyafonlara yöneliyor. Diyafon, akıllı bina, akıllı ev sistemleri ile akıllı yangın sistemleri alanında faaliyet gösteren Multitek, yeni ürünü DiafonBox ile evleri daha güvenli ve akıllı hâle getiriyor. Multitek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ece Demirkol DiafonBox’ın 3 yıla dayanan bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olduğunu ifade ederek, “Bu ürünü eski veya yeni kurulan analog interkom sistemlere takılan bir teknoloji dönüştürücü cihazı olarak düşünebilirsiniz. DiafonBox’ın takıldığı diyafon/interkom sistemleri cep telefonu üzerinden kontrol edilebilir hâle geliyor. Kapı çaldığında çağrı anında tüm aile bireylerinin cebine geliyor, cevaplayan kişi cep telefonu üzerinden kapı ile görüntülü konuşup kapı kilidini açabiliyor. Görüntüler aynı zamanda video olarak kaydediliyor. Kullanıcılar zil çalmasa da kapıyı kontrol edebiliyor’’ dedi. 

Yapay zekâ ve yüz tanıma sistemi ile donatılan sistemin apartmana girip çıkan kişileri tanıdığını dile getiren Demirkol, “Kapı, apartmanda yaşayanları tanıyarak otomatik olarak açılıyor. Dünyada ilk defa apartman ile entegre çalışan sistem, aynı zamanda evleri de akıllı hâle getiriyor. Böylece kullanıcılar uzaktan evdeki panjurları açabiliyor, elektriği ya da kombiyi açıp kapatabiliyor. Yazılım tamamen bize ait. Sistem bulut üzerinden çalışıyor. Verileri kesinlikle tutmuyoruz. Bugün 1 milyonun üzerinde konutta Multitek ürünlerini görebilirsiniz. DiafonBox ürünümüz ile de ilk etapta 250 bin konutun dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz’ diye konuştu. 

KİLOGRAM DEĞERİ 200 DOLAR 

Multitek Yönetim Kurulu Üyesi Erman Demirkol ise DiafonBox’ın  ihracata  büyük katkı sağlayacağına değinerek şunları kaydetti: “Türkiye’nin kilo başına ihracatı 2023 yılında 1,67 dolar. Elektrik elektronikte bu değer 6 dolar civarında. Bizim ana üretimimiz olan IP interkomda ise 200 dolar. Multitek olarak 35 yıllık sektör tecrübemizi bulut tabanlı teknolojiler ile birleştirerek katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Şu anda ciromuzun yaklaşık yüzde 10’u ihracattan geliyor. Bunun 2025’te yüzde 15’e yükselmesini bekliyoruz. DiafonBox’ın bu konuda büyük katkısı olacak. Özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Çünkü orada konut stoku eski ve akıllı ev sistemlerine olan talep artıyor.’’ 
DiafonBox’ın fiyatı hakkında da bilgi veren Demirkol, ürünün ömür boyu lisans ücreti dâhil apartman paketinde daire başına fiyatının 900 TL olduğunu açıkladı. Demirkol akıllı evlere entegre durumunda fiyatın 10-12 bin lirayı bulduğunu söyledi.

100 MİLYON DOLARLIK PAZAR 

Dünyada akıllı ev pazarının 81 milyar dolar, Türkiye’de ise 100 milyon dolar civarında olduğunu ifade eden Multitek Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Demirkol, “İstanbul Sancaktepe’de 7 bin metrekare alanda 200’e yakın personel ile üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslarda 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’de sistemlerin yüzde 70’i analog. Pazar her yıl yüzde 10 büyüyor. 5 yılda penetrasyon hızlanarak artacak” dedi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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