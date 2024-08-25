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Şantiyede endüstri 4.0 ve yapay zekâ dönemi: Müteahhit bütün süreci telefondan takip edebiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şantiyede endüstri 4.0 ve yapay zekâ dönemi: Müteahhit bütün süreci telefondan takip edebiliyor

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endüstri 4.0 ve dijitalleşme, bütün sektörleri etkisi altına aldığı gibi Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan inşaat sektörünü de etkiledi.

TÜRKİYE GAZETESİ- İnşaat sektörü de birçok sektörde olduğu gibi teknolojiyi kullanma ve dijital dönüşüme ayak uydurma noktasında adımlar atıyor. Şantiyelerde ve mimarlık ofislerinde kullanılan yapay zekâ asistanları da projelerin daha verimli olmalarına imkân tanıyor. Öyle ki müteahhitler artık şantiyeleri telefon, bilgisayar ya da tabletler üzerinden takip ediyor. İnşaat robotları, artırılmış gerçeklik, 3D baskı, bina bilgi modellemesi, giyilebilir cihazlar gibi birçok teknoloji sahada aktif şekilde kullanılmaya başlandı. Hâlihazırda “AI-Yapay Zekâ” güdümlü inşaat robotu teknolojileri proje maliyetlerini düşürme, güvenliği artırma, verimliliği artırma ve çalışanları daha az tekrarlayan ve geri tepen faaliyetlere odaklanmaları için serbest bırakma potansiyeline sahip. 

HIZLI MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR

Binalardaki sıcaklık ve nem seviyeleri gibi çevresel faktörleri ölçen “IoT Sensörleri” kullanılarak, yapının durumunun ve tamamlanmaya doğru ilerlemesinin doğru bir resmini veren ve tasarruf süreçlerini geliştiren “3B modeller” oluşturulabiliyor. Ayrıca inşaat sektöründeki dijital adaptasyon; üretim aşamalarının takibinin kolaylaşması, işçilerin ve projenin takibinin kolaylaşması ile verimin arttırılması, operasyonel aşamada anlık sorunlara müdahale için reaksiyon sürelerinin düşürülmesi, gelişmiş iş birliği ve iletişim, güvenliği arttırma, sürdürülebilirlik yaklaşımının geliştirilmesi gibi faydalar sunuyor.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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