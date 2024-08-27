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Haberler > Teknoloji > X'in yapay zekasına güncelleme geldi! Artık aldatıcı bilgiler veremeyecek...

X'in yapay zekasına güncelleme geldi! Artık aldatıcı bilgiler veremeyecek...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
X&#039;in yapay zekasına güncelleme geldi! Artık aldatıcı bilgiler veremeyecek...

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sosyal medya platformu X, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, seçimlerle ilgili yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek amacıyla yapay zeka botu "Grok" üzerinde önemli bir değişiklik yaptı.

Bu güncelleme, Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania ve Washington'dan seçim yetkililerinin X'in sahibi Elon Musk'a yazdıkları bir mektup sonrasında gerçekleştirildi. Mektupta, "Grok"un seçimlerle ilgili yanlış bilgiler verdiği belirtilmiş ve bu konuda harekete geçilmesi talep edilmişti.

Gelen tepkiler üzerine yapılan bu güncelleme ile "Grok," seçimlerle ilgili sorulara cevap verirken artık kullanıcıları güvenilir ve yetkili internet sitelerine yönlendirecek. 

X'in yapay zekasına güncelleme geldi! Artık aldatıcı bilgiler veremeyecek... - 1. Resim

Seçimler hakkında sorular sorulduğunda yetkili kaynaklara gidilmesi gerektiğini belirten yapay zeka botu, güncellemenin ardından kullanıcıları "Vote.gov." gibi internet sitelerine yönlendiriyor.

Öte yandan, Premium+ üyelere özel olarak kullanıma sunulan "Grok"un seçim adaylarına dair yapay zeka ile üretilmiş "aldatıcı" görüntüler üretmeye devam ettiği gözlemleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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