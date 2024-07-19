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Elon Musk'tan ilk Microsoft yorumu geldi! Kahkahalarla güldü

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Elon Musk&#039;tan ilk Microsoft yorumu geldi! Kahkahalarla güldü
Elon Musk, Microsoft, Hizmet Kesintisi, Haber

Teknoloji Haberleri

Elon Musk, dünya genelinde yaşadığı hizmet kesintileri sonrası Microsoft'la dalga geçti. Musk "Her şey çöktüğünde bile bu uygulama (X) çalışmaya devam ediyor" paylaşımını alıntılayıp kahkaha emojisi koydu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, internet mizahıyla bir kez daha gündem oldu. Musk bu kez Microsoft'taki hizmet kesintilerini hedef aldı. 

Milyarder girişimci "Her şey çöktüğünde bile bu uygulama (X, eski adıyla Twitter) çalışmaya devam ediyor" ifadelerini içeren bir paylaşımı alıntıladı ve kahkaha emojisi koydu. 

Elon Musk'tan ilk Microsoft yorumu geldi! Kahkahalarla güldü - 1. Resim

"MACROHARD >> MİCROSOFT"

Yazılım deviyle dalga geçmeyi sürdüren Musk, 2021 tarihli "Macrohard >> Microsoft" ifadesini içeren gönderisini yeniden paylaşıp "..." işaretini koydu. 

NE OLDU?

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde arıza yaşandı.  Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya başta olmak üzere havalimanlarında şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler neredeyse tamamen çöktü. Bankalar ve hastanelerde de büyük kesintiler yaşandı. 

Microsoft 365 Status tarafından yapılan  açıklamada yaşanan gelişmelere yer verildi. Yapılan duyuruda, "Kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimini etkileyen bir sorunu araştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
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