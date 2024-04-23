Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri güvenlik sorunları nedeniyle iPhone cihazları yasaklıyor!

Güney Kore ordusunun güvenlik sorunları nedeniyle iPhone'a kapsamlı bir yasak getirmeyi düşündüğü bildirildi. Bu kararın Ordu, Donanma ve Hava Kuvvetleri karargahlarının ortak toplantılarının ardından alındığı belirtildi.

Güney Kore ordusu, ses kayıtları yoluyla hassas bilgilerin sızdırılabileceğine ilişkin artan endişeler nedeniyle askeri binalarda iPhone'lara kapsamlı bir yasak getirmeyi düşünüyor.

KoreaHerald'ın haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen bir grup rütbeli subay, Hava Kuvvetleri karargahının 11 Nisan'da bir duyuru yaptığını söyledi. Ses kaydı yapabilen ve üçüncü taraf uygulamaları kullanan tüm cihazların 1 Haziran'dan itibaren yasaklanması duyuruldu. Duyuruda, personellerin kullanmaması gereken cihazlar listesinde "iPhone'ların" kullanılmaması istendiği açıklandı.

Belgeye göre, orduda iPhone'ların yasaklanması kararı Güney Chungcheong Eyaletindeki Gyeryongdae'de bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri karargahları tarafından düzenlenen ortak toplantıdan bu karar çıktı.

Belgede, "Sadece toplantılar, ofis konuşmaları, iş duyuruları, halktan gelen şikayetler ve halkla istişareler gibi resmi iletişimler ile sınırlı kalmayarak, aynı zamanda (askeri binalar içerisinde) özel telefon görüşmeleri gibi gayri resmi iletişimler de dahil olmak üzere her türlü ses kaydının engellenmesi kaçınılmazdır." ifadeleri yer aldı.

Belgede ayrıca, "Bu yasağın tüm alt birimlere genişletilmesi olasılığına ilişkin devam eden bir inceleme bulunmaktadır" ifadesi yer alırken, Ordu karargahı yasağı Nisan ayından bu yana deneme amaçlı olarak uyguluyor. Yasak genişletilirse, muhtemelen Gyeryongdae bölgesinin ötesine geçerek ülke genelindeki tüm birimleri kapsayacak.

BÜTÜN CİHAZLAR YASAKLANIYOR

Yasaklanacak cihazlar her türlü akıllı saat ve giyilebilir cihazları da kapsıyor. Ancak verilen bilgilere göre, Samsung'a ait olan Android tabanlı akıllı telefonların yasaktan muaf tutulacağını iddia ederken, belgede açıkça "iPhone'ların getirilmesi tamamen yasaklanacaktır" ifadesi yer alıyor.

Şu anda sadece Gyeryongdae savunma merkezinde 6.000'i subay olmak üzere yaklaşık 10.000 personelin görev yaptığı tahmin ediliyor. Güvenlik nedeniyle kesin sayı kamuoyuna açıklanmıyor.

Yasağın tüm alt birimlere yayılması halinde yaklaşık 500.000 askeri personel bundan etkilenecek. Savunma Bakanlığı'na bağlı düşünce kuruluşu Kore Savunma Analizleri Enstitüsü'ne göre, 2022 itibariyle 365.000'i Kara Kuvvetleri, 69.800'ü Deniz Kuvvetleri ve 65.000'i Hava Kuvvetleri'nde olmak üzere toplam askeri personel sayısı 499.8000'dir.

NEDEN SAMSUNG?

Samsung, Galaxy serisi gibi Android tabanlı telefonlar yasaklanmazken iPhone'ların yasaklanmasının bir nedeni var. Milli Savunma bakanlığı, Güney Kore'nin başkentinde bulunan genel merkezinden bilgilerin sızması riskini azaltmak için Ağustos 2013'te Ulusal Savunma Mobil Güvenliği adında bir uygula başlattı. 2021 yılından itibaren yüksek güvenlikli askeri tesisleri de kapsayacak şekilde bu uygulama genişletildi.

Bu uygulama aktifleştirildiğinde telefonun içerisinde bulunan kamera, Wi-Fi, internet bağlantısı, USB işlevleri ve mikrafon dahil olmak üzere telefonun akıllı özellikleri kapatılıyor.

Ancak Apple, üçüncü parti uygulamaların kamera hariç telefon içerisinde gelen özellikleri kontrol edilmesine izin vermiyor. Güney Kore'de her 10 kişiden yedisi bu yüzden Galaxy telefon kullanıcısı.