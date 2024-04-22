Microsoft, yapay zeka konusunda Samsung ile işbirliği yapmak istiyor!

Günümüzdeki bir çok şirket yapay zeka sektöründeki pastadan pay almak istiyor. Teknoloji devleri yapay zeka yeteneklerini artırmak için ortaklar aramaya başladı. Microsoft, yapay zeka çipleri geliştiren ve geçtiğimiz aylarda tekrardan dünyanın en büyük telefon üreticisi unvanına kavuşan Samsung ile ortaklık kurmak istiyor.

Samsung geçtiğimiz haftalarda Nvidia ile yapay zeka çipleri konusunda işbirliği yaptığı belirtilmişti. Görünüşe göre Microsoft da Samsung ile ortaklık yapmak istiyor. Önümüzdeki ay iki şirket arasında üst düzey bir toplantı yapılması planlanıyor.

YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

Sam Mobile'in aktardığı bilgilere göre, Samsung Electronics İcra Kurulu Başkanı Kung Kye-hyun, Microsoft tarafından MS CEO Summit 2024 etkinliğine davet edildi. Zirve 14 Mayıs'ta Redmond, Washington'da gerçekleşecek.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve şirketin CEO görevini sürdüren Satya Nadella, yapay zeka ortaklıklarını teşvik eden yeni işbirliği yolları bulmak için Samsung'un icra kurulu başkanı ile kapalı kapılar arkasında toplantılar yapacak.

Microsoft'un Samsung ile ortak yapay zeka çipleri geliştirme ve tedarik etme fırsatlarını araştırdığı rapor edildi.

SAMSUNG'UN TELEFONLARINA GELEBİLİR

Microsoft, yapay zeka hizmetlerinden bazılarını Samsung'un elektronik cihazlarında kullanmakla da ilgilenebilir. Samsung'un şu anda telefonlarında bulunan Galaxy AI hizmetinin ağır yüklerini şu anda Google yapıyor. Microsoft, bu konuda önlem almak istiyor bunun nedeni 100 milyonu aşkın Samsung cihazışu anda Google'ın hizmetleri kullanılıyor. Yapay zeka sektöründe ne kadar veri toplarsanız o kadar yapay zekanızı geliştirebilecek veriye ulaşırsınız. Google'ın yapmış olduğu Samsung hamlesi kendi yapay zekası olan Gemini'yi geliştirmek için oldukça yararlı bir hamle. Microsoft, hizmetlerini daha da gelişecek olan GalaxyAI'a getirmek istiyor.

Microsoft, Samsung'un yanı sıra SK Hynix, LG Electronics ve SK Telecom'un başkanlarını da davet etti. Microsoft, Güney Kore'nin en büyük teknoloji firmalarının üst düzey yöneticilerini katılımını talep etmesi sektörde nadir görülen bir durum. Bu da Microsoft'un yapay zeka alanında üstünlük sağlamasını sağlayacak ittifaklar kurmasına yardımcı olacak.