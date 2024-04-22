Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Microsoft, yapay zeka konusunda Samsung ile işbirliği yapmak istiyor!

Microsoft, yapay zeka konusunda Samsung ile işbirliği yapmak istiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Microsoft, yapay zeka konusunda Samsung ile işbirliği yapmak istiyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Günümüzdeki bir çok şirket yapay zeka sektöründeki pastadan pay almak istiyor. Teknoloji devleri yapay zeka yeteneklerini artırmak için ortaklar aramaya başladı. Microsoft, yapay zeka çipleri geliştiren ve geçtiğimiz aylarda tekrardan dünyanın en büyük telefon üreticisi unvanına kavuşan Samsung ile ortaklık kurmak istiyor.

Samsung geçtiğimiz haftalarda Nvidia ile yapay zeka çipleri konusunda işbirliği yaptığı belirtilmişti. Görünüşe göre Microsoft da Samsung ile ortaklık yapmak istiyor. Önümüzdeki ay iki şirket arasında üst düzey bir toplantı yapılması planlanıyor.

YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

Sam Mobile'in aktardığı bilgilere göre, Samsung Electronics İcra Kurulu Başkanı Kung Kye-hyun, Microsoft tarafından MS CEO Summit 2024 etkinliğine davet edildi. Zirve 14 Mayıs'ta Redmond, Washington'da gerçekleşecek.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve şirketin CEO görevini sürdüren Satya Nadella, yapay zeka ortaklıklarını teşvik eden yeni işbirliği yolları bulmak için Samsung'un icra kurulu başkanı ile kapalı kapılar arkasında toplantılar yapacak. 

Microsoft'un Samsung ile ortak yapay zeka çipleri geliştirme ve tedarik etme fırsatlarını araştırdığı rapor edildi.

Microsoft, yapay zeka konusunda Samsung ile işbirliği yapmak istiyor! - 1. Resim

SAMSUNG'UN TELEFONLARINA GELEBİLİR

Microsoft, yapay zeka hizmetlerinden bazılarını Samsung'un elektronik cihazlarında kullanmakla da ilgilenebilir. Samsung'un şu anda telefonlarında bulunan Galaxy AI hizmetinin ağır yüklerini şu anda Google yapıyor. Microsoft, bu konuda önlem almak istiyor bunun nedeni 100 milyonu aşkın Samsung cihazışu anda Google'ın hizmetleri kullanılıyor. Yapay zeka sektöründe ne kadar veri toplarsanız o kadar yapay zekanızı geliştirebilecek veriye ulaşırsınız. Google'ın yapmış olduğu Samsung hamlesi kendi yapay zekası olan Gemini'yi geliştirmek için oldukça yararlı bir hamle. Microsoft, hizmetlerini daha da gelişecek olan GalaxyAI'a getirmek istiyor.

İlgili Haberler

Microsoft, Samsung'un yanı sıra SK Hynix, LG Electronics ve SK Telecom'un başkanlarını da davet etti. Microsoft, Güney Kore'nin en büyük teknoloji firmalarının üst düzey yöneticilerini katılımını talep etmesi sektörde nadir görülen bir durum. Bu da Microsoft'un yapay zeka alanında üstünlük sağlamasını sağlayacak ittifaklar kurmasına yardımcı olacak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı yorum: "Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş sadece Galatasaray..."22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İleri seviye teknolojik özelliklere sahip SAR9 Gen3 tanıtıldı! - TeknolojiTürkiye'de ilk! SAR9 Gen3 tanıtıldı!ABD Ticaret Bakanı'ndan Huawei hakkında ilginç yorum! - TeknolojiABD Ticaret Bakanı'ndan Huawei yorumu!Samsung herkesin satın alabileceği düşük bütçeli Galaxy S24 üzerinde çalışıyor! - TeknolojiUygun fiyatlı yeni Samsung modeli geliyor!Türk robotik dehaları Texas'ta parladı - TeknolojiTürk robotik dehaları Texas'ta parladıTÜRKSAT 6A, uzaya fırlatılmak için gün sayıyor! Bakan Uraloğlu: Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz - TeknolojiTÜRKSAT 6A, uzaya fırlatılmak için gün sayıyorApple'ın FineWoven kasa ve Apple Watch kordon serisini üretmeme kararı aldı! - TeknolojiApple'ın FineWoven kasa ve kordon serisini üretmeyecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...