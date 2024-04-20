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Samsung yayınladığı güncellemeler ile kullanıcılarının güvenini sarsıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Samsung yayınladığı güncellemeler ile kullanıcılarının güvenini sarsıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Samsung güncellemelerinin ardından Galaxy cihazlarında bozulmalara ve donanım hatalarına yol açması korkusu giderek artıyor. Bazı müşteriler yazılım düzeltmelerinden daha fazlasını talep ediyor. Samsung'un itibarı Galaxy S21'den S24 serisine kadar çeşitli cihazları etkileyen ekran sorunları devam ettikçe risk altında.

Samsung'un yaptığı yazılım güncellemeleri büyük bir heyecanla beklenirken, bazıları da bir o kadar korku veriyor. Güvenlik ve yıllardır yapılan hatalar kullanıcıların güvenini ciddi bir şekilde sarsmış durumda. Güncellemeler yeni piyasaya çıkan akıllı telefonlar için oldukça önemli. Cihazların gelişen teknolojiye hızlı bir şekilde adapte edilmesi ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahip. 

Samsung tam da bunu yapmak için bir yazılım güncellemesi yayınladı ancak cihaz sahipleri bunun endişe verici bir soruna neden olduğunu fark etti. AndroidPolice'ın aktardığı bilgilere göre Samsung tarafından yayınlanan Nisan 2024 güvenlik güncellemesi bazı Galaxy cihazların ekranında bir çizginin görünmesine neden oluyor. 

Bazı cihaz sahiplerine göre, pembe veya yeşil dikey bir çizgi belirliyor ve sorunun OLED ekranın kendisiyle ilgili olup olmadığı belirsiz. Sorun tek bir cihaza özel gibi görünmüyor. Galaxy Z Flip 3'ten Galaxy S21 serisine kadar çoğu telefonda rapor edildi.

Samsung yayınladığı güncellemeler ile kullanıcılarının güvenini sarsıyor! - 1. Resim

PROBLEM OLED EKRAN MI?

Samsung tarafından yayınlanan güncellemelerle ilgili endişelerin giderek artığı görülüyor. Bazı kişiler cihazlarının bozulmasından korktukları için artık güncellemeleri indirmiyor. Bazı kullanıcılar da şirketin yazılım sorununu çözmekten daha fazlasını yapmasını ve OLED ekranların onarılmasını istiyor.

https://x.com/Entroprox/status/1780569912752402535

Sorunun nedeni tespit edilememiş olsa da, bir donanım hatası olabileceği yönünde spekülasyonlar var. Yazılımsal bir aksaklıktan kaynaklandığı varsayılırsa, telefonu fabrika ayarlarına geri döndürmeye çalışılırsa ekranda bulunan ekran çizgisi düzelebilir. 

Samsung yayınladığı güncellemeler ile kullanıcılarının güvenini sarsıyor! - 2. Resim

 SAMSUNG AÇIKLAMA YAPMADI

Samsung şu ana kadar problem ile ilgili çok fazla bilgi vermedi. Samsung'un ekran problemleri bu güncelleme ile gelmiş bir problem değil. En güncel serisi olan S24 serisi telefonlar dahil olmak üzere çoğu telefon modelinde bu problemler kullanıcılar tarafından bildirildi. Bazı S24 cihazı sahipleri ekran parlaklığından kaynaklandığı düşünülen ekranda grenli bir doku fark etti. Bu problemi ekran parlaklığının artırılması sorunu çözüyor gibi görünüyor. 

Bazı durumlarda, cihaz sahipleri Samsung'dan telefon değişim servisinden yararlanabildiler. Ancak bu sorunların Samsung'un itibarı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu ve çözüm aciliyetini korumaya devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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