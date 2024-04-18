Samsung yöneticileri artık haftada altı gün çalışacak!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dev şirketler 4 günlük çalışma düzeni yerine 6 günlük çalışma düzenine geçiyor.

Şu an dünya genelinde bir çok firma çalışanlarının verimliliğini artırmak adına haftada dört gün çalışan düzenini test ediyor. Firmaların aktardığı bilgilere göre şu ana kadar çok iyi geri dönüşler alınıyor. Samsung ise yeni gelen bilgilere göre üst düze yöneticilerini altı günlük çalışma düzenine geçiriyor.

Altı günlük çalışma düzenine geçilmesinin nedenleri şu şekilde:

Teknoloji devleri ile artan rekabet

Düşen gelirler

Küresel ekonomik kriz

Samsung bu sorunlarla mücadele etmek için kriz yönetimi moduna geçiyor.

Altı günlük çalışma düzeninin tüm şirketi kapsadığı ve firma kriz durumunun ne kadar ciddi olduğunu herkese hissettirmek istiyor. Samsung'da çalışan bazı yöneticilerin uzun süredir "gönüllü" olarak haftada altı gün çalıştığı belirtiliyor.

APPLE'I SOLLAMIŞTI

Samsung, %20,8 pazar payı ile Apple'ın en büyük telefon üreticisi tacını elinden aldı. Huawei gibi Çinli markaların pazar payı kazanmasıyla birlikte Apple %17,3 pazar payıyla ikinci sıraya geriledi. Reuters'in aktardığı bilgilere göre Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, ilk çeyrekte %14,1'lik pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.

Samsung bu dönemde 60 milyondan fazla telefon sattı. Samsung, Galaxy S24 serisini satışa sunduğu ilk üç hafta içerisinde geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy S23 serisine kıyasla %8'lik bir artış sağladı.