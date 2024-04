Nothing, yapay zekayı kulaklıklarına entegre etmek istiyor!

Nothing, ChatGPT'yi ürettiği akıllı telefonları ve kulaklıklarıyla entegre etmeyi planladığını duyurdu. Bu hamle, şirketin müşterilerinin yapay zeka hizmetlerine daha hızlı erişmesini kolaylaştıracak.

Şirketin yayınladığı blog yazısında, "Yeni entegrasyon sayesinde, Nothing telefonlarında en son Nothing OS ve ChatGPT yüklü olan kullanıcılar, doğrudan Nothing kulaklıkları sayesinde dünyanın en büyük yapay zeka aracını kulaklıklarını kullanarak konuşabilecekler" açıklamasını yaptı.

The Verge'nin edindiği bilgilere göre Nothing Şirketi Sözcüsü Jane Nho yaptığı açıklamada:

"Entegrasyonun kademeli olarak 18 Nisan'da Phone 2 ile başlayacağını ve önümüzdeki haftalarda Phone 1 ve Phone 2A ile devam edeceğini" söyledi.

Güncelleme yayınlandığında, şirketin kulaklıklarını kullanarak ChatGPT ile kolayca iletişime geçebileceksiniz. Bu durum şirketlerin kendi özel yapay zekalarını üretmektense yapay zeka şirketleri ile entegrasyon yapmanın ne kadar hızlı ve kolay olabileceğini gösteriyor.

Her iki durumda da şirketin planları sona ermiyor. Nothing, ChatGPT'yi widget arayüzü de dahil olmak üzere, sistem düzeyinde ulaşabileceğiniz kısayollar ekliyor. Nothing OS'u ChatGPT ile yenileyerek kullanıcıların yapay zekaya olan erişimi oldukça kolaylaşıyor.