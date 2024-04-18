e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavına başvurular 18 Nisan saat 14.00'te başladı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme:

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E-YÖKDİL başvurusu saat kaçta açılıyor, sorusu cevap buldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile e-YÖKDİL başvuru adımları netleşti. Peki, E- YÖKDİL başvuru saat kaçta başlıyor, başladı mı? E-YÖKDİL başvuru ne zaman 2024? YÖKDİL 2024 sınav ücreti ne kadar? İşte e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce Fen Bilimleri başvuru adımları 2024.