e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavına başvurular 18 Nisan saat 14.00'te başladı
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E-YÖKDİL başvurusu saat kaçta açılıyor, sorusu cevap buldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile e-YÖKDİL başvuru adımları netleşti. Peki, E- YÖKDİL başvuru saat kaçta başlıyor, başladı mı? E-YÖKDİL başvuru ne zaman 2024? YÖKDİL 2024 sınav ücreti ne kadar? İşte e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce Fen Bilimleri başvuru adımları 2024.
Elektronik ortamda yapılacak e-YÖKDİL, sınavıyla ilgili detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3) İngilizce-Fen Bilimleri alanında; 18 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Peki, E-YÖKDİL başvurusu saat kaçta açılıyor, açıldı mı? YÖKDİL 2024 sınav ücreti ne kadar? Tüm ayrıntılar haberimizde...
E- YÖKDİL BAŞVURU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BAŞLADI MI?
2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3) İngilizce-Fen Bilimleri alanında; 18 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.
Sınava girecek adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınava başvurular, 18 Nisan-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, 18 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Sınava alınacak aday sayısı e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlendi.
YÖKDİL 2024 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL sınav ücreti bu sene 490 lira olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı 735 TL olarak ödenecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi