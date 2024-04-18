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e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavına başvurular 18 Nisan saat 14.00'te başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavına başvurular 18 Nisan saat 14.00&#039;te başladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

E-YÖKDİL başvurusu saat kaçta açılıyor, sorusu cevap buldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile e-YÖKDİL başvuru adımları netleşti. Peki, E- YÖKDİL başvuru saat kaçta başlıyor, başladı mı? E-YÖKDİL başvuru ne zaman 2024? YÖKDİL 2024 sınav ücreti ne kadar? İşte e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce Fen Bilimleri başvuru adımları 2024.

Elektronik ortamda yapılacak e-YÖKDİL, sınavıyla ilgili detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3) İngilizce-Fen Bilimleri alanında; 18 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Peki, E-YÖKDİL başvurusu saat kaçta açılıyor, açıldı mı? YÖKDİL 2024 sınav ücreti ne kadar? Tüm ayrıntılar haberimizde...

E- YÖKDİL BAŞVURU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BAŞLADI MI?

2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3) İngilizce-Fen Bilimleri alanında; 18 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.

Sınava girecek adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavına başvurular 18 Nisan saat 14.00'te başladı - 1. Resim

Sınava başvurular, 18 Nisan-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, 18 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Sınava alınacak aday sayısı e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlendi.

YÖKDİL 2024 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti bu sene 490 lira olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı 735 TL olarak ödenecek.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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