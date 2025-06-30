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Meksika’da kan donduran olay! 20 ceset bulundu, 6'sının kafası dahi yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meksika’da kan donduran olay! 20 ceset bulundu, 6&#039;sının kafası dahi yok
Meksika, Cinayet, Ceset, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meksika’da kan donduran bir olay... Culiacan yakınlarında bir otoyolda 6’sı kafası kesik halde 20 ceset bulundu.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında bir otoyolda 6’sı kafası kesik halde 20 ceset bulunurken, bunlardan 16’sı bir minibüste, 4’ü ise otoyol üzerindeki bir köprüde asılı halde bulundu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında 6’sı kafası kesik halde 20 ceset bulunduğu aktarıldı. Otoyolda bulunan cesetlerin 16’sının bir minibüste, 4’ünün ise otoyol üzerindeki köprüde asılı halde bulunduğu bildirildi.

Sinaloa eyaletinde aylardır, uyuşturucu kaçakçılarının şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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