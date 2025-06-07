Kurtçuk kabusu hava faciasına dönüştü: Meksika sınırında uçak düştü! 3'ten fazla ölü ve yaralı var

Meksika'nın Guatemala sınırında kurtçuk salgınına karşı yürütülen çalışmalara katılan küçük bir uçak düştü. Tapachula yakınlarında meydana gelen kazada en az üç kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında bölgede hayvan sağlığına yönelik ilaçlama faaliyeti yürütülüyordu.

Meksika'nın Chiapas eyaletinde, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen hava operasyonunda küçük bir uçağın düşmesi sonucu üç görevli hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin, bölgedeki kurtçuk salgınına karşı mücadelede aktif rol alan uzmanlar olduğu açıklandı.

"SOLUCAN UĞRUNA HAYATLARINI KAYBETTİLER"

Meksika Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (SADER) Başkanı Julio Berdegué, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, Guatemala uyruklu pilotlar Carlos Eduardo Monroy ve Byron Eduardo Morán ile Meksikalı ziraat mühendisi Lucio Alberto Roblero'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin bölgede büyükbaş hayvanlarda görülen kurtçuk hastalığına (süne hastalığı) karşı yürütülen sağlık faaliyetlerine katıldıkları belirtildi.

SINIR HATTINDA FELAKET: UÇUŞ TAPACHULA ÜZERİNDEYDİ

Kaza, Meksika-Guatemala sınırına yakın Tapachula kentinde meydana geldi. Yetkililere göre uçak, hayvanlara yönelik biyolojik kontrol faaliyetleri sırasında havalanmış ve henüz bilinmeyen bir nedenle düşmüştü.

SADER, şu ana kadar kazanın teknik nedeni ya da uçağın bakım durumu hakkında resmi bir bilgi paylaşmadı. Ancak olayın ardından bölgeye teknik inceleme ekipleri gönderildi.

Bakan Berdegué, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda "Lucio, Carlos ve Byron görevlerini büyük bir cesaretle yerine getirdiler. Onların adanmışlığı ve fedakarlığı ulusal hayvancılık adına unutulmayacak" dedi.

KURTÇUK SALGINI SINIR TANIMIYOR

Söz konusu biyolojik müdahale, Meksika’nın güneyinde ve Guatemala sınırında yayılmaya başlayan ve çiftlik hayvanlarında ciddi sağlık sorunlarına yol açan kurtçuk (solucan kurdu) vakalarının kontrol altına alınmasına yönelikti. Uzmanlar, bu tür parazitlerin, et ve süt üretimini olumsuz etkileyebileceği ve sınır ötesi bulaşı riski taşıdığı uyarısında bulunuyor.