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Almanya’da havada dehşet! Uçak eve çakıldı: Çok sayıda ölü var

Kaynak: Dış Haberler
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Almanya’da havada dehşet! Uçak eve çakıldı: Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde korkunç bir uçak kazası yaşandı. Küçük bir spor uçağı, Korschenbroich kentinde bir evin üzerine düştü. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da küçük bir uçak  Aşağı Ren bölgesindeki Korschenbroich kasabasına düştü. Yerel polis, kazayı Rheinische Post gazetesine doğrularken, uçağın doğrudan bir konut binasına çarptığını aktardı.

KAZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKIYOR

Alman basınına göre uçak, kalkıştan sonra Mönchengladbach’a doğru seyir halindeyken havada motor arızası yaşadı. 

Pilotun, kontrol kulesine motorla ilgili sorun bildirdiği ve ardından uçağın alçalarak bir eve çarptığı öne sürüldü. Bu bilgi henüz resmi makamlarca teyit edilmedi.

İTFAİYE OLAY YERİNDE, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde yaşayanların durumu hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Almanya’da havada dehşet! Uçak eve çakıldı: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

SADECE GÜNLER ÖNCE ABD'DE BENZER KAZA YAŞANDI

Sadece birkaç gün önce ABD'nin San Diego kentinde de benzer bir olay yaşanmış, küçük bir uçak yerleşim bölgesine düşmüştü.

Kaynak: Dış Haberler

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