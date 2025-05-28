Meksika'da kan donduran vahşet! Bir evde 17 ceset bulundu

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrinde kayıp kişilere yönelik soruşturma kapsamında terk edilmiş bir evde 5’i kayıp olarak aranan 17 kişiye ait ceset bulundu.

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrinde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesinden günler sonra terk edilmiş bir evde 17 kişinin cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Guanajuato Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilere yönelik soruşturma devam ederken Irapuato şehrinde terk edilmiş bir evde inceleme yapıldığı kaydedildi.

TERK EDİLMİŞ BİR EVDE 17 CESET...

Açıklamada, Irapuato şehrinde yer altı tarama radarları ve ceset arama köpekleri kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda karteller tarafından kullanıldığı anlaşılan terk edilmiş bir evde 17 ceset ile bıçaklar, palalar, kazmalar ve kürekler bulunduğu belirtildi. Savcılık, cesetlerden 5’inin kayıp olarak aranan kişilere ait olduğunu bildirdi.

Meksika’da Santa Rosa de Lima ile ülkedeki en güçlü kartellerden biri olan Jalisco New Generation arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Guanajuato eyaletinde 3 bin 151 cinayet vakası kaydedilirken, bunun Meksika’nın eyaletleri arasındaki en yüksek sayı olduğu ve ülke genelindeki vakaların yüzde 10’una tekabül ettiği vurgulandı.