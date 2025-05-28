Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Meksika'da kan donduran vahşet! Bir evde 17 ceset bulundu

Meksika'da kan donduran vahşet! Bir evde 17 ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meksika&#039;da kan donduran vahşet! Bir evde 17 ceset bulundu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrinde kayıp kişilere yönelik soruşturma kapsamında terk edilmiş bir evde 5’i kayıp olarak aranan 17 kişiye ait ceset bulundu.

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrinde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesinden günler sonra terk edilmiş bir evde 17 kişinin cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Guanajuato Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilere yönelik soruşturma devam ederken Irapuato şehrinde terk edilmiş bir evde inceleme yapıldığı kaydedildi.

TERK EDİLMİŞ BİR EVDE 17 CESET...

Açıklamada, Irapuato şehrinde yer altı tarama radarları ve ceset arama köpekleri kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda karteller tarafından kullanıldığı anlaşılan terk edilmiş bir evde 17 ceset ile bıçaklar, palalar, kazmalar ve kürekler bulunduğu belirtildi. Savcılık, cesetlerden 5’inin kayıp olarak aranan kişilere ait olduğunu bildirdi.

Meksika’da Santa Rosa de Lima ile ülkedeki en güçlü kartellerden biri olan Jalisco New Generation arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Guanajuato eyaletinde 3 bin 151 cinayet vakası kaydedilirken, bunun Meksika’nın eyaletleri arasındaki en yüksek sayı olduğu ve ülke genelindeki vakaların yüzde 10’una tekabül ettiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu yarın Boğaz'dan geçecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zelenskiy Trump ve Putin’e seslendi! "Üçlü zirve yapalım" - DünyaZelenskiy Trump ve Putin’e seslendi!Ülke kan donduran olayı konuşuyor! Teknede 11 kişinin cesedi bulundu - DünyaÜlkede kan donduran olay! Teknede 11 cesetSınırda tansiyon yükseldi: Tayland ve Kamboçya askerleri çatıştı! - DünyaSınırda tansiyon yükseldi! İki ülke askerleri çatıştı!Şampiyonluk kutlamalarında 47 kişiye faciayı yaşatmıştı! Şüpheli kıskıvrak yakalandı - Dünya47 kişiye faciayı yaşatmıştı! Kalabalığa dalan sürücü kıskıvrak yakalandıİslam Dünyasında Kurban Bayramı için 2 ayrı tarih! Farklı günler bayram ilan edildi - Dünyaİslam Dünyasında Kurban Bayramı için 2 ayrı tarih!Çin'de manşetler Türkiye için atıldı: Yeni enerji imparatorluğu doğuyor! Merkezi Ankara - DünyaÇin'de manşetler Türkiye için atıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...