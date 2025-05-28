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Bir aile diken üstünde! Trump'ın göçmen politikası 4 yaşındaki kızı hedef aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir aile diken üstünde! Trump&#039;ın göçmen politikası 4 yaşındaki kızı hedef aldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de tedavi gören 4 yaşındaki Meksikalı Sofia Vargas’ın ailesi, Trump'ın göçmen politikasıyla ilgili aldığı kararlar kapsamında ülkeyi terk etmelerine ilişkin talimat verildiğini bildirdi. Vargas’ın nadir görülen bir hastalığı olduğunu söyleyen anne, kızının her gün 14 saat tedavi alması gerektiğini, aksi tadirde öleceğini kaydetti.

2023 yılında Meksika’dan ABD’ye gelen Vargas ailesi, 4 yaşındaki Sofia’nın hastalığına çare bulmaya çalışıyor.

Sofia Vargas’ın nadir görülen bir hastalık olan kısa bağırsak sendromu ile doğduğu, bağırsaklarının yiyeceklerdeki vitaminleri tam olarak emmediği, bu yüzden her gün 14 saat boyunca beslenme tüplerine bağlanması gerektiği annesi tarafından bildirildi.

Bir aile diken üstünde! Trump'ın göçmen politikası 4 yaşındaki kızı hedef aldı - 1. Resim

TEDAVİSİ KESİLİRSE ÖLECEK

Sofia’nın hayati tehlikesi olduğu, tedaviyi alamadığı takdirde öleceği doktoru tarafından da doğrulandı.

''ÜLKE DIŞINA ÇIKMALARINA İZİN VERİLMİYOR''

Doktor, Total Parenteral Nutrition adı verilen tedaviyi evde uygulayan hastaların "ülke dışına çıkmalarına izin verilmediğini" de sözlerine ekledi.

The Independent’ın haberine göre, ABD Başkanı Trump’ın göçmen politikaları kapsamında aldığı kararla, avukat aracılığıyla ailenin ülkeyi terk etmesine ilişkin talimat verildi.

Ailenin avukatı, Sofia'nın tıbbi durumu nedeniyle geçici insani yasal statünün devamı için dilekçe verdiğini kaydederek çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 

Bir aile diken üstünde! Trump'ın göçmen politikası 4 yaşındaki kızı hedef aldı - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Sofia, Meksika'da 8 aylıkken doğarak  bağırsak tıkanıklığı nedeniyle altı ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Doktorların bağırsaklarını kısaltmak zorunda kalması nedeniyle, bağırsakları yeteri kadar besin emilimi gerçekleştiremeyen Sofia, besin tüplerine bağlı yaşamak zorunda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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