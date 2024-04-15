Samsung akıllı telefon piyasasında Apple'ı solladı!
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Araştırma firması IDC'nin yayınladığı verilere göre, Apple'ın akıllı telefon sevkiyatları 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık %10 düştü.
Yüzde %20'lik pazar payı ile Samsung, Apple'a üç puan fark attı. Bu yılın başında Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını Microsoft'a kaptırmıştı. Küresel akıllı telefon sevkiyatları, Ocak-Mart döneminde yüzde 7,8 artışla 289,4 milyon adede yükseldi.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi