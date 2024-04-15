Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Samsung akıllı telefon piyasasında Apple'ı solladı!

Samsung akıllı telefon piyasasında Apple'ı solladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung akıllı telefon piyasasında Apple&#039;ı solladı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araştırma firması IDC'nin yayınladığı verilere göre, Apple'ın akıllı telefon sevkiyatları 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık %10 düştü.

Yüzde %20'lik pazar payı ile Samsung, Apple'a üç puan fark attı. Bu yılın başında Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını Microsoft'a kaptırmıştı. Küresel akıllı telefon sevkiyatları, Ocak-Mart döneminde yüzde 7,8 artışla 289,4 milyon adede yükseldi.

Samsung akıllı telefon piyasasında Apple'ı solladı! - 1. Resim

ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ 

Samsung, %20,8 pazar payı ile Apple'ın en büyük telefon üreticisi tacını elinden aldı. Huawei gibi Çinli markaların pazar payı kazanmasıyla birlikte Apple %17,3 pazar payıyla ikinci sıraya geriledi. Reuters'in aktardığı bilgilere göre Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, ilk çeyrekte %14,1'lik pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. 

Samsung bu dönemde 60 milyondan fazla telefon sattı. Samsung, Galaxy S24 serisini satışa sunduğu ilk üç hafta içerisinde geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy S23 serisine kıyasla %8'lik bir artış sağladı.  

Samsung akıllı telefon piyasasında Apple'ı solladı! - 2. Resim

EN DEĞERLİ ŞİRKET MICROSOFT OLDU

Apple, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 55,4 milyon adet satış yapmıştı. Apple geçtiğimiz yıla kıyasla ilk çeyrekte 50,1 milyon iPhone sattı. 

Ayrıca Apple'ın Çin'e yönelik akılı telefon sevkiyatları 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yıla göre %2,1 azaldı. Bu düşüşün neden bazı Çinli şirketlerin ve devlet kurumlarının Apple akıllı cihazlarının kullanımını sınırlandırması olarak görülüyor.

Şirket bu yılın başlarında dünyanın en değerli şirketi unvanını Microsoft'a kaptırmıştı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ÖZEL HABER | Yabancı VAR hakemlerinin maaşları olay oldu! İşte yerli hakemlerin ücretiyle aralarındaki uçurum nedeniBiden'dan Netanyahu'ya İran'a karşılık verirken dikkatli düşünülmesi uyarısı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Google Pixel 9, Apple benzeri bir yardım sistemine sahip olabilir - TeknolojiGoogle Pixel 9, Apple'ın özelliğine sahip olacakApple'ın yeni M4 işlemcisi bu yıl Macbook'lar ile satışa çıkacak - TeknolojiM4 işlemcili yeni Macbook'lar bu sene satışa çıkıyor!5.5G nedir? 5G ve 4.5G'den farkları neler? - Teknoloji5.5G nedir? 4.5G'den ne farkları var?TSMC, 2026'da çıkacak olan iPhone 18 için 2nm çipleri yetiştiremeyebilir! - TeknolojiiPhone 18 için kötü haber!Google Play Store'da bulunan üç uygulamada XploitSPY virüsü keşfedildi! - TeknolojiBu uygulamalar bilgilerinizi çalıyor!Bisiklet tutkunları dikkat! BİM'de elektrikli bisiklet var - TeknolojiElektrikli bisiklet arayanların dikkatine!
Sonraki Haber Yükleniyor...