Akdeniz Üniversitesi’nde yapay zeka ve oyun teknolojileri programı düzenlendi

Antalya Teknokent Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı Projesi kapsamında Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Demoday Programı düzenlendi. Bu alanda 1 yıl süren eğitimlere katılan 35 genç girişimci çalışmalarıyla ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonunda Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Demoday Programı gerçekleştirildi.

Programın girişimciliğin, teknolojinin kesişim noktasında bir buluşmayı temsil ettiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu program sayesinde, potansiyel girişimciler, start-up’lar ve firmalar güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağlamış, iş ağlarına katılım sağlamış ve kamu destekleri hakkında bilgi edinmişlerdir.

2023 Nisan ayında başlayan ve bir yıl süren projede yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra, hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorler ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bugün de burada projeye kabul edilen 15’in üzerinde girişimcinin hızlandırma programında elde ettiği kazanımlarıyla hazırladıkları sunumlarını izleyeceğiz. Ben şimdiden her birini tebrik ediyorum.

Çünkü girişimcilik gerçekten cesaret, azim, sabır, yoğun emek gerektirir. Bugün burada olanlar da bu niteliklere sahip olduğunu kanıtlamışlardır. Dilerim hayallerinize, hedeflerinize en kısa sürede ulaşırsınız. Bu başarılar sadece bireysel başarınız da olmayacak. Bu tür girişimler, ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Yapay zekâ kullanımı sağlıktan savunmaya hemen her sektörde daha da vazgeçilmez bir konuma geldiğini ifade eden Rektör Özkan, “Yine oyun sektörü girişimcilik ekosisteminin parlayan yıldızlarından biri.

“Digital 2023: Turkey” raporunda belirtildiği üzere 8 milyarın üzerinde bulunan dünya nüfusunun bugün 5,44 milyarı telefon kullanıcısı 5,16 milyarı ise internet kullanıcısı. Bu da dünya nüfusunun yüzde 64’ünün çevrimiçi olduğunu göstermektedir. Bu oranlar her geçen gün daha da artmaktadır.” şeklinde konuştu.

GENÇLERE GÜVENİMİZ TAM

Rektör Özkan, “Gençler çok iyi biliyordur, benim de kızlarım sayesinde varlığından haberdar olduğum Minecraft oyunu tam 300 milyon satış sayısıyla tüm zamanların en çok satılan oyun ünvanını elde etti. Büyük bir hızla gelişen bu teknolojileri geriden takip etme lüksümüz yok. Hepinizin bildiği gibi 2020 yılında yerli bir oyun şirketimiz de tam 1,8 milyar dolara satılmıştı.

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O dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Sayın Mustafa Varank da bu müjdeyi “İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun” paylaşımıyla duyurmuştu. Bildiğiniz gibi 1 milyar dolar değerin üzerindeki şirketlere Unicorn adı veriliyor. Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olan bu satış Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini ve oyun sektöründeki büyüme fırsatlarını ortaya koyan önemli bir dönüm noktası oldu. Aradan geçen 4 yılda teknoloji alanındaki 6 Türk şirketi daha bu ünvana sahip oldu. Ancak, bu potansiyelin tam olarak değerlendirilmesi için daha fazla girişimci ve yenilikçi projeye ihtiyaç var.

Yeni unicornların da bugün buradaki parlak beyinlerden çıkacağına inanıyorum. Türkiye olarak, bu genç beyinlere olan güvenimiz tam. Bugün burada bir araya gelmemizin en önemli amacı da bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve geleceğin teknoloji liderlerini desteklemektir. Girişimcilerin iş fikirlerini ve projelerini sunumlarla paylaşacakları bir platformdayız.

Aynı zamanda, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan bir panelde, yapay zeka ve oyun teknolojileri üzerine ilham verici tartışmalar gerçekleştireceğiz. Bu panel, sadece bilgi paylaşımına değil, aynı zamanda gelecek nesil girişimcilere ilham olacak deneyimlerin paylaşılacağı, hatta belki yeni iş birlikleri ve gelecek projelerin temellerinin atıldığı bir ortam sunacak. Etkinliğimize katılan herkese, değerli katkıları için şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANTALYA BİLİMİN BAŞKENTİ OLACAK

Antalya Teknokent olarak birçok etkinliği hayata geçirdiklerini söyleyen Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, “13 tane kümelenme çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi yapay zeka ve oyun teknolojileri kümelenmesi. Bu bağlamda kalkınma ajansımızla yürüttüğümüz yapay zeka ve oyun teknolojileri hızlandırma programının bugün demoday programındayız.

35 tane girişimcimiz bugün bizlere sunum yapacak. Biz dünya ölçeğinde de baktığımızda yatırım planlanmasının yapılması, girişimcinin sunum yapması, kendi iş şeklini oluşturması ve kendi ticari planını yapması noktasında bu eğitimleri önemsiyoruz. Antalya’yı bir teknoloji ve bilişim şehri yapma yolunda hedeflerimiz var. Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent bunun lokomotifi” dedi.

Antalya’da 2 yıl önce yaptıkları bir araştırmada çok fazla oyun, yazılım üretmek için Antalya’ya gelen hem dijital göçebe hem de gerçekten Antalya’da yaşayan girişimcilerin olduğunu fark ettiklerini söyleyen Yavuz, “Ancak bunların eğitim alabilecekleri bir program yoktu. Bu kapsamda bunu gerçekleştirmiş olduk.

Artık bu yeni dönemde de yeni bir hedefimiz var, Üniversite kampüsümüzün dışında bir şehir kuluçkamız var. Oradaki alanda da üniversite ile şehir bütünleşmesi anlamında yine içerisinde de oyuncularımızın gaming işi yapan arkadaşlarımızın olduğu yapay zekaya çalışan kişilerin olduğu bir alan planlıyoruz. Yapay zeka kısmında da sağlıktan turizme, robotik teknolojisinden makine mühendisliği alanına kadar birçok çalışma var.

Sadece biz oyun teknolojileri değil aynı zamanda yapay zeka ile ilgili de entegrasyonu sağlayan bir programda gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

185 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, “Oyun ve yapay zeka konusunda 2023 yılında baktığımızda global pazarda 185 milyar dolar civarındaki bir pazardan bahsediyoruz. Ölçek olarak mobil oyunlar toplam bu piyasasının yüzde 49’unu oluşturuyor. Yarıya yakını mobil oyunlar ki Türk girişimcilerinde aslında fena olmadığı bir alandan bahsediyoruz.

Yüzde 22’sini PC oyunları oluşturuyor. Ki, 40 milyar dolarlık bir toplam hacmi oluşturuyor. Yüzde 29 ise konsol oyunlarını kapsayan bir alanda bahsediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

UZMAN KİŞİLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE

Uzman deneyim ve tecrübe paylaşımı Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kayakuş tarafından Yapay Zeka Güncel Çalışmalar, Piksel Akademi Kurucusu Emrah Kozan Girişimciler için Design Thinking paylaşımı yapıldı. Firma deneyim ve tecrübe paylaşımı Bilgi Transferi Teknoloji Mühendislik ve Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.Ş. Kurucusu Ufuk Peker, Kiki Games Kurucusu Mustafa Kilci, TEKNODEV Bilgisayar Kurucusu Sıtkı Emre Solak tarafından yapıldı.

Yapay Zeka Ve Oyun Teknolojilerinde Sektörel Bakış Panelinde Web Tasarım Uzmanı & Gamfed Türkiye Gönüllüsü Hakan Acar Moderatör, Noxart Games Genel Müdürü & Gamfed Türkiye Gönüllüsü Ali Özalpay, Akademisyen & Wefi Games Kurucusu & Gamfed Türkiye Gönüllüsü Afra Çalık, Eğitimci & Gamfed Türkiye Gönüllüsü Selame Hopurcuoğlu, konuşma gerçekleştirdi.

Programın açılışına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, KOSGEB Antalya İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış akademisyenler ve öğrenciler katıldı.