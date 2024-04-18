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Haberler > Teknoloji > SpaceX, uzaya 23 adet Starlink uydusu fırlattı!

SpaceX, uzaya 23 adet Starlink uydusu fırlattı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
SpaceX, uzaya 23 adet Starlink uydusu fırlattı!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink İnternet Ağı Projesi kapsamında 23 uyduyu uzaya gönderdi.

"Space.com" internet sitesinin haberine göre SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden alçak yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatışın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read the Instructions " platformuna iniş yaptı.

SpaceX, uzaya 23 adet Starlink uydusu fırlattı! - 1. Resim

SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşıma göre, Starlink Projesi kapsamında Falcon 9'un taşıdığı 23 uydu yörüngeye yerleştirildi.

X'te videosu paylaşılan fırlatma, SpaceX'in 2024'te gerçekleştirdiği 27'nci misyon fırlatışı oldu.

SpaceX, Starlink Projesi kapsamında dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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