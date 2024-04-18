Dünyanın en güzel yapay zekası 20 bin dolar para kazanacak!

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen yapay zeka güzellik yarışmasında 3 modele toplam 20 bin dolarlık ödül dağıtılacak.

Yapay zeka hayatın tüm alanlarında karışımıza çıkmaya devam ediyor. Yapay zeka ile üretilen karakterler bu kez güzellikleri için yarışacak. Dünya Yapay Zeka Oluşturucuları Ödülleri (WAICA), yapay zeka platformu Fanvue iş birliği ile dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışmasını düzenliyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan onlarca kadın model, "Miss AI" unvanını almak için yarışacak.

Yarışmacılar, güzellikleri, duruşları ile "Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için tek bir hayalin olsaydı bu ne olurdu?" gibi sorulara verdikleri cevapların yanı sıra teknik alt yapılarına ve takipçi sayılarına göre de değerlendirilecek.

Onları oluşturanların yeteneklerine göre öne çıkacak modeller değerlendirilirken, yapay zeka araçlarının uygulanma biçimi ile eller, gözler ve arka planlar gibi görsel ayrıntılar puan kazandıracak. Yarışmacıların sosyal medyadaki etkileri de mercek altına alınacak. Modelleri takipçileriyle olan etkileşim sayıları, izleyici büyüme hızı ve sosyal medya hesaplarını kullanma şekilleri öne çıkaracak.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan yapay zeka modelinin oluşturucusu 5 bin dolar nakit ödül, 3 bin dolar değerinde eğitim programına erişim hakkı kazanacak ve 5 bin ABD dolarının üzerinde marka tanıtım desteği alacak. İkinci olan yarışmacı 500 dolar değerindeki eğitime erişim hakkı elde edecek, Fanvue'den 2 bin dolarlık promosyon paketi alacak ve 2 bin dolar değerinde marka tanıtım desteği kazanacak.

Üçüncü olan yarışmacı ise 500 dolar değerinde ücretsiz danışmanlık, Fanvue platformunda 500 dolarlık promosyon paketi ve bin dolarlık marka tanıtım desteği almaya hak kazanacak.

Fanvue kurucu ortağı Will Monanage yaptığı açıklamada, güzellik yarışmasının yapay zekanın Oscar'ı olmayı hedeflediğini söyledi.