RobotEye Yapay Zeka Sistemleri 12,5 milyon dolar değerlendirme aldı!

Yerli yapay zeka savunma şirketi RobotEye Yapay Zeka Sistemleri, 12,5 milyon değerleme üzerinden yatırım desteğine ulaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni nesil akıllı gözetim ve keşif sistemleri üreten RobotEye, teknoloji tabanlı Türk girişim şirketlerine yatırımları ile bilinen ARZ Portföy'den yatırım aldı. RobotEye, 12,5 milyon dolar değerleme üzerinden sağladığı bu yatırımla sınır güvenliği çözümlerini geliştirmek için güçlü bir kaynak sağladı.

Bu yatırım, RobotEye'a, sınır güvenliği problemi yaşayan Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Hint-Pasifik ülkelerinden gelen savunma ve güvenlik sistem taleplerini karşılamak fırsat sunacak.

RobotEye, geleneksel insana dayalı sınır güvenliği sistemlerinin etkili şekilde çalışmadığı ve iletişim altyapısının yetersiz kaldığı geniş ve zorlu araziler için özel olarak geliştirdiği cihazlarla istihbarat, gözetim ve keşif pazarındaki ihtiyaçlara cevap veriyor.

Bu yenilikçi ve akıllı sistemler, özel olarak geliştirilmiş, sahada etkinliği kanıtlanmış yapay zeka algoritmaları sayesinde düşük maliyetli ve tam otonom çözümler sunuyor. RobotEye'ın komuta-kontrol yazılım platformu "Central", eski nesil cihazları akıllandırıp mevcut savunma sistemlerinin insan bağımlılığını azaltarak verimliliğini artırıyor ve yeni nesil bir karar destek sistemi olarak görev yapıyor.

RobotEye'ın patentli ana ürünü "Akıllı Fotokapan - Solo", uydu bağlantısı ve cihaz üzerinde uçta yapay zekayı bir araya getirerek kritik geçiş noktalarının kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Taktik ve özel operasyon birimleri için geliştirilen "Eye" sistemi, arazide her türlü iletişim altyapısından bağımsız olarak durumsal farkındalık oluşturuyor. Bu sistem, sınır içi ve sınır ötesi hassas bölgelerde görev yapan özel birliklerin güvenliğini sızma ve sabotaj tehditlerine karşı artırıyor.

"KRİTİK BOŞLUĞU DOLDURUYOR"

RobotEye Genel Müdürü Ferit Çakıcı, ARZ Portföy'den aldıkları yatırımın, şirketin teknolojisine ve vizyonuna güçlü bir destek sağlayacağını söyledi.

Çakıcı, "Bu finansman sayesinde büyümemizi hızlandıracağız, teknolojik yeteneklerimizi genişleteceğiz ve uluslararası güvenlik ihtiyaçlarına cevap verme kapasitemizi artıracağız." dedi.

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ARZ Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Onuk da şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsan müdahalesine ihtiyaç duymayan, akıllı ve yapay zeka merkezli yeni nesil çözümler üreten savunma sanayisi girişimleri tüm dünyada boy göstermeye başladılar. Bu alanda faaliyet gösteren ve özellikle tasarladıkları yapay zeka destekli akıllı gözetim sistemleri ile sınır koruması ve gözetimindeki kritik boşluğu dolduran Türk girişimi RobotEye ön plana çıkmakta. RobotEye gibi global çapta yenilikçi ve vizyon sahibi bir Türk şirketine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

SAVUNMADA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Son dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları, yapay zeka destekli savunma teknolojilerine olan ihtiyacı ve bu alanda çalışan firmaların önemini artırıyor.

İnsansız ve akıllı savunma çözümleriyle dikkati çeken Anduril Industries, Helsing, Shield AI gibi şirketler, şimdiden milyar dolarlık değerlemelere ulaştı. Aynı alanda faaliyet gösteren Atina merkezli Lambda Automata ise yakın zamanda Avrupa Birliği ülkelerinden 6 milyon avro yatırım alarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu gelişmeler, yapay zeka destekli savunma çözümlerinin dünya çapında kazandığı ivmeyi ortaya koyuyor.