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100.000 iPhone hurdaya çıkarılmak yerine çalındı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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100.000 iPhone hurdaya çıkarılmak yerine çalındı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın hurdaya çıkarılması için bir yükleniciye ödeme yaptığı ve yaklaşık 100.000 iPhone'un geri dönüşüm merkezi yerine Çin'e gönderildiği ortaya çıktı!

Apple yükleme şirketine dava açtı ancak davadan vazgeçmiş görünüyor. 9to5mac'in raporuna göre bunun nedeni, şirketin çevreci duruşuyla tam bir tezat oluşturacak şekilde, mükemmel şekilde kullanılabilir cihazların parçalanması emrini verdiği için kamuoyu önünde kabul etmekten kaçınmak.

Apple, takas ve geri dönüşüm sistemleri ile müşterilerinden eski cihazları kabul etmekte. Bu cihazların birçoğu çalışır durumda ve kolayca sorunları çözülüp tekrardan ikinci el piyasasında satılabilir duruma getirilebilir. Apple bunun yerine, GEEP taşıma şirketine yılda çeyrek milyondan fazla ödeme yapıyor.

100.000 iPhone hurdaya çıkarılmak yerine çalındı! - 1. Resim

Bu sözleşmenin ilk iki yılında Apple GEEP'e 530.000'den fazla iPhone, 25.000 iPad ve 19.000 Apple Watch gönderdi. Ancak bir Apple denetiminde, GEEP'in hurdaya çıktığını iddia ettiği en az 99.975 iPhone'un geri dönüşüme gönderilmek yerine Çin'e gönderildiği ve orada 2. el piyasasında satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. 

DAVA AÇILDI 

Apple, 2020 yılında GEEP'e sözleşme ihlali nedeni ile dava açtı, ancak o zamandan beri hiçbir gelişme olmadı. Apple davayı ilerletmezse dava önümüzdeki yılın Ocak ayında otomatik olarak düşecek. Aynı durum, GEEP firmasında çalışan üç eski çalışanına karşı açtığı dava için de geçerli. 

100.000 iPhone hurdaya çıkarılmak yerine çalındı! - 2. Resim

Bu davaların Apple'ın yüz binlerce kullanılabilir cihazı hurdaya çıkardığı gerçeğini gizlemiyor. Piyasada çok fazla kullanılmış 2. el cihaz olması, iPhone'ların değerinin çok hızlı bir şekilde düşmesine sebep olacaktır. 2. el piyasasında az cihazın olması sıfır telefonların satışını artırmakla kalmayıp 2. el cihazların da değerini yükseltecektir.

iFixit kurucu ortağı Kyle Wiens, tamir edilebilecek ya da yedek parça olarak kullanılabilecek çalışan cihazların parçalanmasının yasadışı olması gerektiğine inanıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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