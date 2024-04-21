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Samsung, S25 serisindeki ilk özelliği doğruladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung, S25 serisindeki ilk özelliği doğruladı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Samsung, Galaxy S25 serisi ile ilgili ilk detayı doğruladı. Google sayesinde daha fazla yapay zeka özelliklerine sahip olacak.

Samsung, Galaxy akıllı telefonları için yapacağı yapa zeka yatırımları yerine, Google'ın geliştirdiği yapay zekası ile işbirliği yapacak gibi görünüyor. Gemini Nano 2, Google ve Samsung işbirliği sayesinde Galaxy S25 serisi telefonlarda kendine yer bulabilecek.

Şu anda Galaxy S24 serisi, cihaz içi yapay zekası için Gemini Nano'yu kullanıyor. Ancak Gizmochina'nın haberine göre, 2025'in başlarında piyasaya sürülecek olan Galaxy S25'in henüz duyurulmamış Gemini Nano 2'ye sahip olacak olan ilk cihaz olabileceğini öne sürüyor. 

Samsung, S25 serisindeki ilk özelliği doğruladı! - 1. Resim

FORUMDA TARTIŞIYORDU 

Samsung Electronics'in System LSI bölümünün İcra Direktörü Cho Cheol-min kısa süre önce bir forumda Galaxy S25 serisi için tartışmalara katıldı. Özellikle bu tartışmalar, Google'ın henüz resmi olarak tanıtmadığı Gemini Nano 2 ile ilgili ayrıntıları içeriyordu.

Samsung'un 2025 yılında Galaxy S25 amiral gemileri için bir kez daha Google ile ortaklık yapmayı planladığını ima ediyor. Ortaklık muhtemelen Google'ın büyük dil modeli yapay zekası olan Gemini Nano 2'nin bir sonraki sürümünün S25'in cihaz içi yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için kullanılmasını içerecek.

Gemini Nano 2'nin selefini nasıl geliştireceğine ilişkin ayrıntılar şu anda gizliliğini koruyor. Ancak, ses tanıma ve görüntü işleme gibi alanlarda iyileştirmeler bekleyebiliriz.

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Bir başka spekülasyon alanı ise bu gelişmiş yapay zeka özelliklerinin maliyeti. Şubat ayında Samsung'un Mobil Deneyim CEO'sundan gelecekteki yapay zeka özelliklerinin bir tür abonelik ücreti gerektirebileceğine dair ipuçları gelmişti. Dolayısıyla, yaklaşan Gemini Nano 2 destekli AI özelliği tamamen ücretsiz olmayabilir.

Galaxy S25 serisinin resmi lansmanına aylar var. Ve Google'ın Gemini Nano 2'sinin cihaz içi yapay zeka açısından ne gibi iyileştirmeler getireceği hala doğrulanmış değil.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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