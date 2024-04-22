Samsung herkesin satın alabileceği düşük bütçeli Galaxy S24 üzerinde çalışıyor!

Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen Galaxy S24 FE hazırlıkları sürerken Samsung'dan sürpriz düşük bütçeli telefon hamlesi geldi.

Ekran yanıkları ve kullanıcı şikayetleriyle gündemden düşmeyen Samsung kullanıcıları sevindirecek bir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Samsung amiral gemisi telefon piyasasında adından oldukça söz ettirmekte ve şimdi konu düşük bütçeli telefonlara gelmişe benziyor.

GalaxyClub'un haberine göre, Samsung R12 kod isimli bir telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi. Samsung'un satış stratejisi öncelik olarak amiral gemisi telefonlar ve sonrasında da düşük bütçeli telefonlar olmak üzere yıllardır devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Samsung Galaxy S23 FE modeli ekim ayında piyasaya sürülmüş ve fiyat performans kategorisinde kullanıcıların beğenisini toplamıştı.

Samsung'un R12 kod isimli yeni telefonunun Galaxy S24 FE isimlendirmesi ile satışa sunulması şaşırılması gereken bir durum olmayacaktır. Fakat amiral gemilerinin kullandığı özelliklerde olmayacak. Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcilerini kullanması beklenen yeni telefon iki farklı işlemci seçeneği ile gelebilir.

Samsung Galaxy S24 FE, 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel telefoto lensten oluşan üç adet kamera ile satışa sunulması bekleniyor. Ön kamera olarak 10 Megapiksellik bir kamera kullanılması muhtemel.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy S23 FE modeli 8 GB RAM'e sahipti. Fakat önemli bir değişiklik olarak yeni çıkacak olan düşük bütçeli telefonda 12 GB RAM seçeneğinin de bulunması bekleniyor. Depolama standardı olarak sektör artık 32 GB ve 64GB depolamayı tercih etmek yerine en düşük 128 GB ve 256 GB ile telefonlarını satışa sunmaya başladı. Galaxy S24 FE modelinde de aynı depolamayı bekliyoruz.

Samsung'un sene sonuna doğru satışa sunması beklenilen yeni telefonunun fiyat etiketinin 599 Dolar olması bekleniyor.