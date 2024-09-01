Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip

Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pandemi sonrası evden çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla, çalışanların verimliliğini izlemek giderek zorlaştı. MonitUp çalışanların bilgisayar üstünden takibini sağlıyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Günümüz iş dünyasında, özellikle pandemi sonrası evden çalışma düzeni hızla yaygınlaştı. Ancak bu yeni çalışma modelinin beraberinde getirdiği en büyük zorluklardan biri, çalışanların verimliliğini izlemek ve yönetmek oldu.

İşte tam bu noktada devreye giren MonitUp, çalışanların bilgisayar kullanımını izleyerek iş verimliliğini artırıyor. MonitUp, PC açılış ve kapanış saatleri, kullanılan uygulamalar ve web siteleri gibi verileri analiz ederek işletmelere detaylı raporlar sunuyor.

Ayrıca, MonitUp’ın sunduğu düşük kaliteli ekran görüntüleri, iş süreçlerinin daha yakından takip edilmesine imkan tanıyor. MonitUp’ın kurucusu Faruk Durak, “Bugün MonitUp, Türkiye’deki ve dünyadaki birçok işletmenin verimliliğini artırmak için tercih ettiği bir yazılım haline geldi. MonitUp sürekli gelişen teknolojik altyapısı sayesinde, işletmelerin sadece mevcut durumlarını izlemekle kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki iş süreçlerini optimize ediyor” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üç katlı telefonlar geliyor! Dev markalar çalışmalara hız verdi, ilk model bu yıl çıkıyorProfesyonel oyuncular için: Pusat Ghost Pro
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Profesyonel oyuncular için: Pusat Ghost Pro - TeknolojiProfesyonel oyuncular için: Pusat Ghost ProÜç katlı telefonlar geliyor! Dev markalar çalışmalara hız verdi, ilk model bu yıl çıkıyor - TeknolojiÜç katlı telefonlar geliyorGoogle duyurdu! Rus siber saldırıdan 'Pegasus' çıktı - TeknolojiRus siber saldırıdan 'Pegasus' çıktıDolandırıcılara “çerez” olmayın! Uzmanlar kişisel bilgilerin çalışmasına karşı uyardı - TeknolojiDolandırıcılara “çerez” olmayınABD'nin Gözü Türk Tanklarında! ALTAY 'Kendi Sınıfında Zirvede!' - TeknolojiABD'nin Gözü Türk Tanklarında! ALTAY Kendi Sınıfında Zirvedeİspanya'dan sonraki durak Mısır! HÜRJET podyuma çıkıyor - TeknolojiHÜRJET podyuma çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...