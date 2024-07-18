MSB'den Kıbrış Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılına özel belgesel hazırladı. İngiltere'nin adayı ilhakının ardından Ada'daki çatışmaların anlatıldığı videoda, EOKA terör örgütünün Türklere yönelik katliamlarına yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı “Mutlu Barış Harekatı”nın 50’nci yılına özel belgesel hazırladı.

Türkleri tanımayan Başpiskopos Makarios bir gün böyle bir şey söylemişti: “Eğer Türkiye Kıbrıslı Türkleri kurtarmaya gelirse, kurtaracak Kıbrıslı Türk bulamayacaktır” ifadesi ile başlayan belgesel, Türklerin Rumlara karşı destansı direnişi ve 20 Temmuz 1974’te Türk ordusunun adaya yaptığı çıkartma yer alıyor.

Kıbrıs adasının tarihiyle başlayan ve Osmanlı döneminde adadaki Türklerin ve Rumların barış içinde yaşadığı, İngiltere’nin adayı ilhak etmesinden sonra adada yaşanan çatışmaları detaylı şekilde anlatan belgesel, tarihi görüntüler ve şahitlerin anlatımıyla hayata geçirildi.

Belgeselde, EOKA terör örgütünün kurulmasıyla adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen teröristlerin Türklere yaptığı insanlık dışı katliamlara da yer verildi.