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Nintendo hız kesmiyor! Yeni Nintendo Switch ne zaman duyurulacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nintendo hız kesmiyor! Yeni Nintendo Switch ne zaman duyurulacak?
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nintendo Switch OLED modeline sahip yeni bir paket, yakında Avrupa’da ve Türkiye’de satışa çıkıyor! Son günlerde Nintendo Switch'in halefi hakkında çıkan söylentiler, teknoloji dünyasını meşgul ederken, Nintendo hayranlarına sürpriz bir haber geliyor.

Nintendo, Switch OLED için hazırladığı yeni paketi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu özel pakette, sevilen oyun serisi Super Mario Bros. Wonder da yer alıyor.

Nintendo hız kesmiyor! Yeni Nintendo Switch ne zaman duyurulacak? - 1. Resim

NİNTENDO SWİTCH OLED + SUPER MARİO BROS. WONDER PAKETİ İÇERİĞİ

Yeni Nintendo Switch OLED paketi, şu içeriklerle kullanıcılarla buluşacak:

  • Beyaz renkli Nintendo Switch OLED konsolu
  • Super Mario Bros. Wonder oyununu içeren indirme kodu
  • Nintendo Switch Online aboneliği (3 ay)

Bu özel paket, beyaz renkli klasik Switch OLED modeliyle geliyor. Paketin tasarımında ise Super Mario Bros. Wonder teması bulunuyor.

Nintendo hız kesmiyor! Yeni Nintendo Switch ne zaman duyurulacak? - 2. Resim

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder paketi, Avrupa’da 349 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye’de de benzer bir fiyatla piyasaya çıkması beklenen bu özel paketin, 23 Eylül 2024 veya 3 Ekim 2024 tarihlerinde çıkış yapacağı düşünülüyor.

Nintendo hız kesmiyor! Yeni Nintendo Switch ne zaman duyurulacak? - 3. Resim

KUZEY AMERİKA VE DİĞER BÖLGELER

Bu yeni Nintendo Switch OLED paketinin, sadece Avrupa'da değil, Kuzey Amerika’da da satışa çıkması bekleniyor. Dealabs'ın haberine göre, bu bölgedeki versiyonun içerikleriyle ilgili kesin bilgi henüz paylaşılmadı.

Nintendo, yeni nesil konsol söylentilerine rağmen Switch OLED modeline olan ilgiyi canlı tutmaya devam ediyor. Super Mario Bros. Wonder gibi sevilen bir oyunu içeren bu yeni paket, oyunseverler için heyecan verici bir seçenek sunuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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