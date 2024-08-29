Nintendo'da bir dönem sona erdi! O konsollar artık tarih oldu...

Japon teknoloji devi Nintendo, konsol dünyasında bir dönemi kapatıyor. Alınan yeni kararla birlikte 3DS ve WiiU konsolları için onarım hizmetleri sonlandırıldı. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler konsol üreticilerinden biri olan Nintendo, oyuncuları üzecek bir karara imza attı. Sony ve Microsoft gibi devlerle yarışan Nintendo, 3DS ve WiiU konsolları için tamir hizmeti vermeyi resmi olarak durdurdu. Bu gelişme, konsol dünyasında büyük bir değişimin habercisi olarak görülüyor.

NİNTENDO 3DS VE WİİU ARTIK TARİHE KARIŞIYOR

Nintendo, Japonya’daki destek sitesinde yaptığı duyuruyla, Nintendo 3DS (KTR-001) modelinin onarım hizmetlerini tamamen sonlandırdığını açıkladı. Bu karar, aslında şubat ayında yapılan bir duyurunun devamı niteliğinde. Şubat ayında Nintendo, 2DS, New 3DS ve New 3DS LL (Japonya’da XL olarak bilinen model) için yedek parça stokları tükendiğinde onarım hizmetlerinin durdurulacağını belirtmişti.

Şu anda Japonya’daki kullanıcılar New 3DS LL , 2DS ve New 2DS LL sistemleri için hala onarım hizmeti alabiliyor, ancak bu modeller için de sürenin daraldığı belirtiliyor.

, ve sistemleri için hala onarım hizmeti alabiliyor, ancak bu modeller için de sürenin daraldığı belirtiliyor. Nintendo’nun bu kararı, iki ay önce Wii U ve çevre birimleri için yedek parça stoklarının tükendiğinin duyurulmasının ardından geldi.

Bu gelişmeler, Nintendo Switch döneminin öncesinin artık sona erdiğinin net bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Özellikle Nisan ayında Wii U ve 3DS çevrimiçi sunucularının kapatılması, Xenoblade Chronicles X, Splatoon 1 ve Animal Crossing: New Leaf gibi oyunların çevrimiçi modlarının artık oynanamaz hale gelmesine yol açtı.