Sony beklemediği başarıyı yakaladı! PSP söylentileri tekrar alevlendi...

Sony, oyun dünyasında taşınabilir cihazlara olan ilginin yeniden artmasıyla birlikte, beklenmedik bir başarı yakaladı. Yakın zamanda tanıtılan PlayStation Portal'ın piyasaya sürülmesinin ardından, cihazın ABD'deki talebi, beklentilerin çok üzerinde çıktı ve bu talep birkaç ay boyunca arzı aştı.

Bu başarı, Japon teknoloji devinin taşınabilir oyun konsolları pazarına olan ilgisini yeniden canlandırdı ve PSP söylentilerini tekrar alevlendirdi. PlayStation 5'in satışları beklendiği gibi gittiği taktirde Sony, tekrardan taşınabilir el konsolu pazarına girme ihtimali bulunuyor.

PSP GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Gagadget'in haberine göre, Sony'nin PlayStation Portal'ın başarısından haberdar olduğunu ve taşınabilir oyun konsolu pazarını yakından incelediğini belirtti. Bu durum, Nintendo Switch'in inanılmaz başarısı ve Steam Deck'in popülaritesi göz önüne alındığında, Sony'den yeni bir tam teşekküllü taşınabilir konsol görebileceğimiz anlamına geliyor. Hatta bu yeni cihazın PSP markası altında gelebileceği söylentileri hızla yayılıyor.

PLAYSTATİON PORTAL'IN BAŞARISI NE ANLAMA GELİYOR?

PlayStation Portal, PS5'e ihtiyaç duyan bir streaming cihazı olmasına rağmen, beklenenden çok daha büyük bir ilgi gördü. Bu durum, Sony'nin taşınabilir oyun pazarında tamamen bağımsız bir cihazla geri dönebileceği ihtimalini güçlendiriyor. PSP gibi bir cihazın geri dönüşü, taşınabilir oyun konsolu pazarında Sony'nin yeniden büyük bir oyuncu olabileceğini işaret ediyor.

SONY'NİN TAŞINABİLİR KONSOL GEÇMİŞİ

Sony, daha önce PSP ve PS Vita ile taşınabilir konsol pazarında önemli bir yere sahipti. Ancak, bu cihazlar sınırlı oyun kütüphanesi ve Nintendo Switch'in yükselişi nedeniyle pazar payını kaybetmişti. PlayStation Portal, Sony'nin bu alanda tekrar güçlü bir şekilde yer alabileceğini gösteriyor.

Tabii ki bu iddialar henüz Sony tarafından resmî olarak doğrulanmış değil. Ancak, taşınabilir cihaz pazarında yeni seçenekler ve iyileştirmeler geleceği öngörülüyor. Sony'nin bu rekabete katılıp katılmayacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

PAZARDA YENİ OYUNCULAR VAR

Günümüzde taşınabilir el konsolları giderek daha popüler hale geliyor. Nintendo Switch pazarın lideri konumunda kalmaya devam ederken, Xbox'ın da bu alanda rekabete girmeyi planladığına dair söylentiler dolaşıyor. PC dünyasında ise Steam Deck'in yanı sıra MSI Claw, ROG Ally gibi yeni taşınabilir cihazlar da dikkat çekiyor. Sony'nin bu rekabete katılıp katılmayacağını zaman gösterecek.