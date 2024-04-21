Paylaşımlı bisiklette Hollanda modeli! Yerli elektromobilite şirketinden bir ilk

Türkiye’nin yerli ve millî paylaşımlı bisiklet hizmeti Tripy için 180 milyon liralık yatırım yapan Mia Teknoloji, sadece yolcu taşımacılığı değil üç tekerlekli bisikletlerden kargo taşımacılığına kadar her türlü ihtiyaca yönelik şehir içinde elektrikli bisiklet hizmeti verecek.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Hollanda, dünyada bisiklet kullanımında örnek ülkelerin başında geliyor. Türkiye’de pek de görmeye alışık olmadığımız türlü türlü bisikletler Hollanda için oldukça sıradan bir durum. İki tekerlekli bisikletlerden tutun üç tekerlekli bisikletlere, çocuk ve kargo taşımacılığı yapan bisikletlerden bir düzine insanın aynı anda pedal çevirdiği bisiklete kadar görmek mümkün.

Yerli teknoloji firması Mia Teknoloji de Tripy markası ile Türkiye’de paylaşımlı bisiklet hizmeti veriyor. Mia Teknoloji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çivi, Tripy’e şu ana kadar 180 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek “Tripy’nin en büyük özelliği yüzde 100 yerli ve millî bir marka olması. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk elektrikli bisikletli paylaşım sistemi. Bütün yazılımları bize ait. Bunun mopet ve scooter örnekleri var ama bisiklet ilk defa biz gerçekleştiriyoruz. Tripy markası ile ayrıca elektrikli araçlar için de şarj istasyonlu hizmeti veriyoruz. Şarj hizmeti için 80’e yakın lokasyonda lisans aldık” dedi.

Şu an İzmir, Bursa, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya’da paylaşımlı bisiklet hizmeti verdiklerini dile getiren Çivi “Bu yılın ilk yarısında İstanbul’da da paylaşımlı bisiklet hizmeti vermeye başlayacağız. Sahada 3.700 bisikletimiz var. 1.500 adet daha katılacak. İstanbul ile ağımızı daha da genişleteceğiz. Sahil bölgelirinden başlayacağız. Yurt dışında da olacağız. ABD, Fas ve Katar’daki ofislerimizde elektromobilite çalışmalarımız devam ediyor. ABD’de ihaleye girdik. Şikago tarafında işleyen bir süreç var” diye konuştu.

PARK ET, DEVAM ET

Çivi, sadece yolcu taşımacılığı değil üç tekerlekli bisikletlerden kargo taşımacılığına kadar her türlü ihtiyaca yönelik bisiklet hizmeti vereceklerini söyledi. Çivi şunları kaydetti: Belediyelerle iletişim hâlindeyiz. Ürün çeşidini artıracağız. Kargo bisikletleri, üç tekerlekli bisikletler, iki kişilik bisikletler gibi. Neler yapabiliriz araştırıyoruz. Anne-çocuk olabilir. İzmir’de bu yönde talepler alıyoruz. İnsanlar markete ve pazar alışverişine bisikletle gitmek istiyor. Paylaşımlı bisikletlerin bir de şöyle avantajı var: Diğer sistemlerde olduğu gibi bağlayıp kilitlemenize gerek yok. Kullandıktan sonra istediğiniz yere bırakıp gidebiliyorsunuz. Uygulamadan sistemi kapatıp işine bakabiliyorsunuz. Ayrıca bu sistemde pedal çevirmeye devam ediyorsunuz. Güç harcayıp sistemi çalıştırdıktan sonra motor sistemi size destek oluyor. Hibrit bir yapı. Zaten onun için tercih ediliyoruz. İzmir’den beklentilerimizin çok üzerinde güzel sonuçlar aldık.

Çivi, mopet tarafında planları olmadığını ancak paylaşımlı elektrikli araçlar konusunda Çinli büyük bir firma ile görüştüklerini bildirdi.

NATO'NUN MERKEZİNE GİRİYOR

Mia Teknoloji Tripy markasının yanı sıra güvenlik, sağlık, yüz tanıma, akıllı ulaşım, ve sürükleyici teknolojiler gibi farklı sektörlerde inovatif çözümler sunuyor. NATO ve Tesis Güvenlik Belgesi ile de güvenlik tarafında projeleri yürütüyor. Özgür Çivi, NATO ihalesine girdiklerini belirterek “NATO ihalesi telsiz ve radar ile haberleşme süreçlerini, data center tarafında veri güvenliğini ve kapalı devre yazılımı kapsıyor. İhale bu yılın ilk yarısında sonuçlanır. Resmî açıklama yapılmadı ama teknik ve fiyat olarak ilk sırada olduğumuz bilgisi var. Hem Türkiye hem Mia teknoloji için büyük bir ihale. Ciromuza da büyük katkı sağlayacak” dedi. Çivi, sağlık tarafında ise New York merkezli MIA Tech Corporation’ın yüzde 51 hissesinin 46 milyon dolar bedelle ABD merkezli yatırımcı firmaya satıldığını belirterek “MIA Tech Corporation toplamda 90 milyon dolarlık bir lisans satışı gerçekleştirecek. Bu sözleşme ile Türkiye’yi küresel sağlık merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.