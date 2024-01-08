Peregrine Ay görevi tarihe geçecek, son hazırlıklar tamam, dakikalar kaldı

8 Ocak 2024 09:38 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 09:42

8 Ocak Pazartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 10.00 civarında United Launch Alliance, yepyeni Vulcan Centaur roketini fırlatacak. Böylece, "Peregrine" isimli Ay görevinin başlayacak. Bu araç, 50 yılı aşkın bir süredir Ay'a gönderilen ilk Amerikan aracı olacak ve aynı zamanda daha önemli bir başarıya da imza atması bekleniyor. Uzay aracı eğer başarılı bir iniş yapabilirse, bu, uzay ajansları dışında özel bir firmanın Ay ve hatta Dünya dışına indirdiği ilk araç olacak.

Peregrine misyonu, insanlığın evreni keşfetmesinde bir dönüm noktası olabilir. Peregrine bir NASA uzay aracı değil, Pittsburgh merkezli özel bir şirket olan Astrobotic tarafından geliştirilen bir uzay aracıdır. Peregrine Mission 1, planlandığı gibi giderse Ay'a ve Dünya dışı bir yere iniş yapan ilk ticari araç olacağı için büyük ilgiyle takip ediliyor.

NASA, 79 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Astrobotic, NASA'nın yeni Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programının bir parçası olarak önümüzdeki birkaç yıl içinde uzay ajansı için ay teslimatlarını gerçekleştirmek üzere seçilen küçük bir şirket grubu arasında yer alıyor. Peregrine Mission 1, NASA ile yapılan 79,5 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamındaki bu operasyonlardan ilki.

Bununla birlikte, bu tamamen ticari bir program ve yaklaşan Artemis görevlerini desteklemek için NASA'ya teslim edeceği beş bilimsel yükün yanı sıra Peregrine, diğer müşteriler için de kilogram başına 1,2 milyon dolar maliyetle kargo taşıyacak. Buna mini gezgin araçlar ve bilim aletleri, sanat ve arşiv malzemesi koleksiyonları, fiziksel bir bitcoin ve tartışmalı olarak insan kalıntıları gibi yükler de dahil.

Peregrine, Dünyamızın uydusu Ay'ın yakın tarafına, her zaman Dünya'ya bakan yarım küreye doğru inmek üzere yola çıkacak.

1,8 metre yüksekliğinde ve 8 metre genişliğindeki iniş aracı, uzun zaman önce kalın silisli lav tarafından oluşturulduğu düşünülen "Sinus Viscositatis" adlı bölgeye yumuşak iniş yapacak. "Gruithuisen Kubbeleri" adı verilen bu tuhaf özellikler, çevredeki bazaltik araziyle eşleşmiyor ve Ay, şimdiye kadar silisli volkanlara yol açtığı bilinen maddelere ev sahipliği yapmıyor.

CLPS projesi bilimcisi Paul Niles, "Kubbelerin oluşumu hâlâ anlamaya çalıştığımız bilimsel bir gizem" dedi.

Peregrine, Ay'daki kubbelerin yakınına yani Dünya'dan görebildiğimiz sertleşmiş bazaltik lav akıntılarının oluşturduğu karanlık şekillerin bulunduğu yere inecek.

Uzay aracındaki NASA yükleri, Lazer Retroreflektör Dizisi (LRA), Nötron Spektrometre Sistemi (NSS), Doğrusal Enerji Transfer Spektrometresi (LETS), Yakın Kızılötesi Uçucu Madde Spektrometresi Sistemi (NIRVSS) ve Peregrine İyon Tuzağı Kütle Spektrometresinden (PITMS) oluşuyor. Bu araçlar yerel ortamın tanımlanmasına yardımcı olacak verileri toplayacak.

PEREGRINE AY'DAKİ KAYNAKLARI İNCELEYECEK

"Araçlarımızdan üçü, farklı teknikler kullanarak Ay'daki uçucu maddeler hakkında veri toplayacak" diyen Paul Niles, "İki araç, Ay yüzeyindeki radyasyon ortamına ilişkin perspektifler sunacak ve insanlı görevleri Ay'a ulaştırmak için daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olacak. Ayrıca mineralojisini değerlendirerek yüzeyin bileşimi hakkında bilgi edineceğiz." şeklinde bilgi verdi.

Daha sonra NASA, Gruithuisen Kubbeleri'nin zirvesine başka bir cihaz gönderecek.

Peregrine aynı zamanda Meksika Uzay Ajansı Agencia Espacial Mexicana (AEM) için de yük taşıyacak. Astrobotic'e göre, her biri 5 inç genişliğinde olan beş mini geziciden oluşan bu filo, Ay'ın yüzeyine ulaşan ilk Latin Amerika bilim araçları olacak.

Carnegie Mellon Üniversitesinin 4 kiloluk Iris gezgini de Peregrine ile Ay'a gönderilecek ve uydumuzdan fotoğraflar çekecek.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ise, insanlı Ay görevlerinde bir astronutun ne kadar radyasyona maruz kalacağını ölçmeyi amaçlayan M-42 radyasyon dedektörünü gönderecek.