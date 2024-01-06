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    İlk Türk astronot milli çağrı işaretiyle uzaydan Yozgat ve Elazığ'la iletişim kuracak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gidecek olan Albay Alper Gezeravcı'nın milli çağrı işaretiyle iletişim kuracağını söyledi.

    İlk Türk astronot milli çağrı işaretiyle uzaydan Yozgat ve Elazığ&#039;la iletişim kuracak
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu çok yakında başlayacak. Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de SpaceX'e ait uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Bir süredir eğitimler için ABD'de bulunan Alper Gezeravcı, Perşembe günü 14 günlük rutin karantina sürecine başladı.

    Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada,2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını hatırlattı. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayımın sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

    "Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işaretiyle yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işaretiyle uzay seyahatine başlamış olacak. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Gezeravcı'ya TÜBİTAK UZAY'ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, milli 'TA5TRU' çağrı işareti tahsis edildi."

    İLK TÜRK ASTRONOT ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM KURACAK 

    Uraloğlu, görevi süresince Gezeravcı'nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileriyle iletişim kuracağını belirterek, "Bu amaçla Gezeravcı'ya özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen 'TC100ISS' çağrı işareti tahsis edildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türk uzay yolcusu Gezeravcı, milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak." ifadesini kullandı.

    alper gezeravcı

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Alper Gezeravcı
    Haberler > Teknoloji > İlk Türk astronot milli çağrı işaretiyle uzaydan Yozgat ve Elazığ'la iletişim kuracak
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