Bakan Kacır 'Türkiye için ilk olacak' sözleriyle açıkladı

5 Ocak 2024 13:31 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 13:56

Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka 2023 ekosistem çağrısı vesilesiyle programa katıldıklarını belirterek, geçen dönem TÜBİTAK çatısı altında Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Enstitüsünü kurduklarını söyledi. Yapay zeka alanındaki çalışmaları çok değerli gördüklerini vurgulayan Kacır, özellikle büyük veriden değer üretmeyi amaçladıklarını, böylelikle tarımdan enerjiye, sağlıktan ulaşıma pek çok alanda katma değerli ürünler ve hizmetler geliştirmeye dönük projeleri desteklemeye devam ettiklerini anlattı.

Üniversitelerin özel sektör firmalarıyla, teknoloji geliştiren startupların, teknoloji girişimlerinin, büyük firmalarla işbirliği projelerine de öncelik verdiklerini dile getiren Kacır, "Bu kapsamda TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrılarını sürdürüyoruz. Bugün özel sektör çağrısının ikincisinin imza törenini gerçekleştirmiş olduk. 17 projeye daha 50 milyon liranın üzerinde TÜBİTAK bu vesileyle katkı sunuyor olacak. Önümüzdeki haftalarda özellikle kamudaki büyük verinin yapay zeka geliştiricilerine açılması ve böylelikle katma değerli çözümler geliştirilmesine yönelik kamu yapay zeka çağrımızın sonuçlarını da inşallah açıklayacağız." diye konuştu.

GEZERAVCI'NIN 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna değinerek, "Dün de NASA saati ilan etmiş oldu. Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonumuz için yola çıkmış olacak. Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu." dedi.

Gezeravcı'yla her gün haberleştiklerini aktaran Kacır, her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Kacır, çok uzun bir eğitim ve hazırlık döneminin geride bırakıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok kapsamlı eğitimler aldı ilk astronotumuz. Aynı zamanda uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştireceği 13 bilimsel deneyle ilgili de burada Türkiye'de üniversitelerimizde araştırma merkezlerimizle birlikte hazırlıklarını tamamladı. Ümit ediyoruz ki bu yolculuk; hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir merhale, önemli bir kilometre taşı olacak hem de gelecek nesiller için büyük bir ilham kaynağı olacak. Uzay misyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İlk insanlı uzay misyonu olarak bu projeyi tanımlıyor olmamız hem geçmişte gerçekleştirmediğimiz bir işi yapıyor olduğumuz için hem de aslında önümüzdeki dönemde devamını getirme iradesine sahip olduğumuz için."

Milli Uzay Programı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında dünya kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Kacır, Cumhurbaşkanı'nın bu programdaki hedefleri hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurduğunu belirtti.

Kacır, bu programın önemli projelerinden birisinin de insanlı uzay misyonunu gerçekleştirmek olduğunu anlatarak, "Böylelikle Milli Uzay Programımızda bir projeye daha imza atmanın da onurunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum hayırlısıyla inşallah 14 gün boyunca gerçekleştirilecek bu misyonu tamamlayacağız ve böylelikle Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir ilke daha imza atacağız." ifadesini kullandı.