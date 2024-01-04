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    Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi!

    Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta gerçekleşecek Ax3 misyonu hava şartları nedeniyle 17 Ocak tarihine ertelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini duyurdu.

    Türkiye&#039;nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi!
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor.

    "GELECEK NESİLLER İÇİN BÜYÜK BİR İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

    Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    KARANTİNA DÜN BAŞLADI

    Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadesini kullanmıştı.

    YOLCULUK 1.5 GÜN SÜRECEK

    Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

    UZAY MİSYONUNA ÖZEL HATIRA PULU

    Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirecek astronot Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğu için özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı. 

    Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi!

    Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper GezeravcıUzay Yolculuğu
    Haberler > Teknoloji > Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi!
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