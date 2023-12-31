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    Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı astronot eğitimini tamamladı

    Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya kanalları üzerinden bir açıklama yaparak, Alper Gezeravcı'nın uzay aracı eğitimini başarıyla tamamladığını bildirdi. Alper Gezeravcı'nın SpaceX roketiyle uzaya seyahati için geri sayım başladı. Gezeravcı, uzay üssünde 14 gün kalarak Türkiye adına bilimsel deneyler yapacak.

    Türkiye&#039;nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı astronot eğitimini tamamladı
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere seçilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durumu paylaştı. TUA'nın açıklamasında, "Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı." ifadelerine yer verildi.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine başlamıştı. Gezeravcı'nın 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor.

    TÜRKİYE ADINA 13 BİLİMSEL DENEY YAPACAK 

    Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

    İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

    alper gezeravcı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

    ULUSLARARASI BİR UZAY UÇUŞU OLACAK

    Ax-3, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor. Ax-3 mürettebatı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.

    Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

    Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Alper GezeravcıTuaUzay
    Haberler > Teknoloji > Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı astronot eğitimini tamamladı
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