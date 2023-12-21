İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna hava engeli

21 Aralık 2023 21:55 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 22:25

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyordu. Ancak yolculuk hava engeli nedeniyle ertelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.

"BİRAZ SABRETMEMİZ GEREKECEK"

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

14 GÜN UZAY İSTANSYONUNDA KALACAK

Gezeravcı, 17 Ocak'taki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Millî Uzay Programı kapsamında Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979’da Mersin’de doğdu. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde harekât araştırması alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev yaptı.