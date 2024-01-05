Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı yanında götüreceği 4 şeyi açıkladı

5 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 11:10

ABD'nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek Gezeravcı'nın karantina süreci başladı.

Gezeravcı, çevrim içi yaptığı değerlendirmede bundan sonraki aşamaları anlattı.

Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya geldiklerini belirten Gezeravcı, buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi.

“AİLEMİZLE GÖRÜŞECEK ZAMAN BULAMIYORUZ”

Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.

Gündemlerinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Gezeravcı, aileleriyle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadıklarını ifade etti.

Gezeravcı, günlük rutinin içinde bazı fiziksel testlerden geçtiklerini dile getirerek, "İlave spor yapabilmek için gece 00.00-02.00 aralığında zaman bulabildim. Bu kadar yoğun bir faaliyet takviminin olduğu süreçten geçiyoruz. Şu anda bütün fiziksel ve zihinsel yoğunluğumuz görevin başarıyla icrasına yönelik." ifadelerini kullandı.

“HER İSTEDİĞİNİZİ GÖTÜREMİYORSUNUZ”

Gezeravcı, operasyonel süreçlerin en önemli adımlardan birinin son dakika değişikliği yapılamaması olduğuna dikkati çekti.

"'Aklıma şu geldi, şunu da götürseydim.' diyemiyorsunuz." ifadesini kullanan Gezeravcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Detaylı düşünülmesi, önceden planlanması ve bununla ilgili hazırlıkların tamamlanması gereken bir süreç vardı. Aylar öncesinden götürmeyi planladığım malzemeleri ilgili otoritelere teslim ettim. Tüm fiziksel ölçümleri tamamlanıp özel paketleme ve kargolama süreçlerine ilişkin hazırlıkları tamamlandıktan sonra kapsüle yüklendi. Silifkeliyim, Yörük kökeninden geliyorum. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum."

Gezeravcı, bu görevi icra etmek üzere eğitimleri alan ilgili otoritelerin ISS'de mevcut donanımlarıyla anılarının kayıt altına alınacağını söyledi.