NASA insanları Ay'a gönderecek, işte isim yazdırmak için gerekenler

6 Ocak 2024 16:17 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 16:18

NASA, 2024’ün sonlarına doğru VIPER uzay aracının Ay yolculuğunu başlatacak. SpaceX Falcon Heavy roketiyle Ay'a gitmesi planan araç, Ay'ın güney kutbunda su ve buz gibi kaynakları araştıracak. Bu arada, Ay'ın güney kutbunun şimdiye kadar keşfedilmediğini belirtelim. Sadece geçtiğimiz yıl Hindistan, Ay'ın güney kutbuna Chandrayaan-3 uzay aracını göndererek bu bölgeye iniş yapabilen ilk ülke oldu.

Uzay ajansı, VIPER projesini daha geniş çaplı duyurmak için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre, yüz binlerce insanın adı uzay aracının üzerinde yer alabilecek. Yani bir bakıma, Ay'ın karanlık tarafını gezen uzay aracı sizin de adınızı taşıyabilir. Ancak bunun için başvuru yapmanız gerekiyor.

NASA VIPER'E NASIL İSİM YAZDIRILIR?

Peki, NASA'nın uzay aracına isim yazdırmak için ne yapılması gerekiyor? NASA VIPER aracına isminizi yazdırmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

-NASA'nın hazırladığı VIPER başvuru sayfasına tıklayın (linki burada),

-Kutucukta yer alan alanlara adınızı, soyadınızı ve PIN kodunuzu girin (ad ve soyadınız ö, ü, ğ, ş, ç gibi Türkçe karakter içermemeli),

-'Submit' butonuna tıklayın,

-Uzay aracına 'biniş biletiniz' QR kodla birlikte ekranda gösterilecek.

NASA, en geç 15 Mart 2024 tarihine kadar VIPER aracına isim başvurularını alacak.

VIPER görevi, NASA'nın insanlı Ay keşif programı olan Artemis'in öncüsü niteliğinde. 100 gün sürecek bu görevde uzay aracı, astronotlar için kaynakları haritalamaya çalışacak. Artemis göreviyle astronotların 2025 veya 2026 yılında Ay'a inmesi bekleniyor.

Öte yandan NASA, kısa süre önce başka bir isim yazdırma başvurularını sonlandırmıştı. 2024'te Europa Clipper'ı Jüpiter'e fırlatacak olan uzay ajansı, "Şişede Mesaj" adlı program ile binlerce kişinin ismini uzaya gönderecek.