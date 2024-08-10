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PlayStation Store'da zam dönemi! İşte zamlanan oyunlardan bazıları ve yeni fiyatları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PlayStation Store&#039;da zam dönemi! İşte zamlanan oyunlardan bazıları ve yeni fiyatları

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PlayStation Store, Türkiye'deki fiyatlarında yeni bir güncellemeye giderek oyun fiyatlarını bir kez daha artırdı. Tahminlere göre, 1500'den fazla oyunun yer aldığı 2000'den fazla üründe fiyat artışı yaşandı. Ek paketler, oyun içi para birimleri de bu zamdan etkilendi.

PlayStation Store'daki fiyat artışları PlayStation Store, yaptığı fiyat güncellemesi ile oyunseverlerin tepkisini topladı.Geçtiğimiz günlerde yapılan bu zam, özellikle popüler oyunlarda ciddi fiyat artışlarına neden oldu. Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption ve Resident Evil Village gibi çok sevilen yapımlar da zamlanan oyunlar arasında yer aldı.

Yeni fiyat listesine göre, Hogwarts Legacy (PS5) 2.249 TL’den 3.149 TL’ye, Red Dead Redemption ise 1.249 TL’den 1.749 TL’ye yükseldi. Oyuncuların beğenisini kazanan A Plague Tale: Requiem, 1.999 TL’den 2.799 TL’ye çıktı.

PlayStation Store'da zam dönemi! İşte zamlanan oyunlardan bazıları ve yeni fiyatları - 1. Resim

PLAYSTATION'DA HANGİ OYUNLAR ZAMLANDI?

PlayStation Store'a gelen zam dalgasından ek paketler, oyun içi para birimleri ve diğer içerikler de etkilendi.

İşte zamlanan oyunlardan bazıları ve yeni fiyatları:

  • Hogwarts Legacy (PS5): 2.249 TL yerine 3.149 TL
  • Red Dead Redemption: 1.249 TL yerine 1.749 TL
  • Helldivers 2: 999 TL yerine 1.399 TL
  • Resident Evil Village: 879 TL yerine 1.199 TL
  • Dying Light 2: Stay Human: 1.499 TL yerine 2.099 TL
  • A Plague Tale: Requiem: 1.999 TL yerine 2.799 TL

Artan döviz kuru ve enflasyon gibi faktörlerin dijital oyun platformlarını etkilediği görülüyor. Oyuncular ise bu fiyat artışlarını eleştirerek, oyunlara erişimin daha da zorlaştığını ifade ediyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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