PlayStation Store'da zam dönemi! İşte zamlanan oyunlardan bazıları ve yeni fiyatları

PlayStation Store, Türkiye'deki fiyatlarında yeni bir güncellemeye giderek oyun fiyatlarını bir kez daha artırdı. Tahminlere göre, 1500'den fazla oyunun yer aldığı 2000'den fazla üründe fiyat artışı yaşandı. Ek paketler, oyun içi para birimleri de bu zamdan etkilendi.

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PlayStation Store'daki fiyat artışları PlayStation Store, yaptığı fiyat güncellemesi ile oyunseverlerin tepkisini topladı.Geçtiğimiz günlerde yapılan bu zam, özellikle popüler oyunlarda ciddi fiyat artışlarına neden oldu. Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption ve Resident Evil Village gibi çok sevilen yapımlar da zamlanan oyunlar arasında yer aldı.

Yeni fiyat listesine göre, Hogwarts Legacy (PS5) 2.249 TL’den 3.149 TL’ye, Red Dead Redemption ise 1.249 TL’den 1.749 TL’ye yükseldi. Oyuncuların beğenisini kazanan A Plague Tale: Requiem, 1.999 TL’den 2.799 TL’ye çıktı.

PLAYSTATION'DA HANGİ OYUNLAR ZAMLANDI?

PlayStation Store'a gelen zam dalgasından ek paketler, oyun içi para birimleri ve diğer içerikler de etkilendi.

İşte zamlanan oyunlardan bazıları ve yeni fiyatları:

Hogwarts Legacy (PS5): 2.249 TL yerine 3.149 TL

Red Dead Redemption: 1.249 TL yerine 1.749 TL

Helldivers 2: 999 TL yerine 1.399 TL

Resident Evil Village: 879 TL yerine 1.199 TL

Dying Light 2: Stay Human: 1.499 TL yerine 2.099 TL

A Plague Tale: Requiem: 1.999 TL yerine 2.799 TL

Artan döviz kuru ve enflasyon gibi faktörlerin dijital oyun platformlarını etkilediği görülüyor. Oyuncular ise bu fiyat artışlarını eleştirerek, oyunlara erişimin daha da zorlaştığını ifade ediyor.