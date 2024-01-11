PlayStation Türkiye distribütörü belli oldu

11 Ocak 2024 14:47 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:00

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, son yıllarda akıllı telefon pazarında pek görünmese de PlayStation konsollarıyla hala oyun sektörünün liderleri arasında. Öte yandan, teknoloji devinin Türkiye'den çekileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Şirket, PlayStation'lar için yeni bir distribütörle anlaştı.

Sony'nin 2024 yılından itibaren Türkiye'de sadece kameralar için hizmet vereceği açıklandı. PS dahil olmak üzere firma, diğer ürün kategorilerinde ise distribütör şirketler aracılığıyla hizmetlerini sürdürecek.

BİLKOM, PLAYSTATION DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ DUYURDU

Konuya ilişkin şu şekilde bir açıklama yapıldı:

"Bilkom ile PlayStation markası ve ürünlerinin üreticisi Sony Interactive Entertainment arasında yapılan anlaşma ile PlayStation ürünleri, Bilkom’un Türkiye geneline yayılmış güçlü online ve fiziksel satış ağı üzerinden pazara sunulacak.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya yaptığı değerlendirmede, 'Sony Interactive Entertainment ile imza attığımız bu güçlü iş birliğiyle, Sony Playstation ürünleri artık Bilkom güvencesiyle tüm oyun severler ile buluşacak. Türkiye genelindeki yaygın ve online satış kanallarımız ile ürünleri erişilebilir ve ulaşılabilir kılarken, aynı zamanda yetkin servis ve destek ağımız ile tüketici deneyimini en üst seviyede tutmak önceliklerimiz arasında. Tüm Playstation severlere hayırlı olsun. Şimdi oyun zamanı' dedi.

Bu iş birliği ile Türkiye’de kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir pazar haline gelen oyun sektörü için önemli bir adım atılıyor.

Bu anlaşma ile Bilkom, PlayStation’ın dağıtım, lojistik ve satış sonrası operasyonlarını üstlenirken, pazarlama, kanal geliştirme, iş geliştirme, tüketici deneyimi yönetimi ve müşteri odaklı hizmetler alanlarında marka adına çalışacak. Türkiye’deki oyun tutkunları, Bilkom’un geniş hizmet ağı ve pazar deneyimi ile PlayStation’ın popüler ürünlerine erişebilecek. Sony Interactive Entertainment’ın PlayStation da dahil olmak üzere oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan yenilikçi ürünleri, Türkiye’de Bilkom güvencesiyle satışa sunulacak."

Bu arada, Bilkom firması, Apple, Huawei, TCL, DJI, Razer ve Logitech gibi pek çok teknoloji şirketinin distribütörlüğünü yapıyor.