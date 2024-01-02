Oyun devi Steam, eski bilgisayarlar için fişi çekti! 1 milyondan fazla kişi artık kullanamayacak

2 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 11:38

Yeni yıla girilmesiyle birlikte, Steam, Windows 7 ve Windows 8 desteğini tamamen kesti. Firma ayrıca, bu bilgisayarların kullanıcılarına artık teknik destek de sunmayacak. Steam'in sahibi oyun devi Valve, istemcideki Google Chrome tarayıcısından gelen eklentiler nedeniyle Windows'un eski sürümlerinin artık desteklenmeyeceğini belirtti. Valve, Steam'i kullanmak isteyen kişilerin, bilgisayarlarını Windows 10 veya 11'e yükseltmesini tavsiye etti.

Steam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak 2024 itibarıyla Steam, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini resmî olarak desteklemeyi bıraktı. Bu, verilen tarihten itibaren istemcinin bu Windows sürümlerinde çalışmayacağı anlamına geliyor. Kullanıcıların Steam’i kullanmaya ve Steam üzerinden satın aldıkları oyunları oynamaya devam etmeleri için daha yeni bir Windows sürümüne yükseltme yapmaları gerekecek. Steam’de yer alan temel özellikler, Windows’un eski sürümlerinde artık çalışmayan Google Chrome’un bütünleşik sürümünü gerektirdiğinden, bu değişiklik gereklidir. Ayrıca platformun gelecek sürümleri yalnızca Windows 10 ve üstü sürümlerde yer alan Windows özellik ve güvenlik güncellemelerini gerektirecek."

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ STEAM'İ KULLANAMAYACAK

Steam, açıklamanın devamında ise kullanıcılara şöyle hitap etti:

"Her ne kadar destek 2024’e kadar bitmeyecek olsa da, Windows 7/8/8.1 kullanıcılarının mümkün olan en kısa sürede yükseltme yapmalarını tavsiye ediyoruz. Microsoft, güvenlik güncellemelerini ve teknik desteği Windows 7 için Ocak 2020’de, Windows 8.1 için ise Ocak 2023’te kesti. Bu işletim sistemine sahip bilgisayarlar internete bağlıyken kötü amaçlı yazılımlara ve yaması çıkmayacak diğer açıklara gebedir. Potansiyel kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarınızın, platformun ve oyunların kötü çalışmasına veya çökmesine neden olabilir. Bu kötü amaçlı yazılımlar ayrıca hesabınıza veya diğer hizmetlere ait bilgilerinizi çalmak için kullanılabilir."

Steam'in yaptığı araştırmaya göre, kullanıcıların yalnızca yüzde 1'lik kısmı Windows 7 ve 8 işletim sistemi kullanıyor. Aylık kullanıcı sayısı 132 milyon olan Steam için bu oran 1 milyondan fazla kişiye karşılık geliyor.