Prizde unutulan cihazlar tehlike saçıyor! Araştırmalara göre kapalı olsalar dahi elektrik tüketiyorlar...

Evlerimizde birçok elektrikli cihazı kullanmayı bitirdikten sonra prizden çıkarmıyoruz. Bu cihazların kullanılmadığı zamanlarda elektrik tüketip tüketmediği ise sıkça merak edilen bir konu. Son yapılan araştırmalara göre, kapalı olsalar bile elektrik tüketmeye devam eden cihazlar belirlendi.

Evde kullanılan pek çok elektrikli alet, işimiz bittiğinde prizde bırakılıyor. Ancak bu aletlerin kapalı olduklarında bile elektrik tüketmeye devam edip etmediği pek bilinmiyor.

Birçoğumuz, kullanmasak da fişleri prizde bırakma alışkanlığına sahibiz. Zorunlu olarak prizde kalması gereken cihazlar dışında, kullanım sonrası prizden çekilmeyen cihazlar aslında elektrik tüketmeye devam ediyor.

Uzmanlar, Türkiye'de tüketilen elektriğin yaklaşık %25'inin evlerde kullanıldığını belirtiyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, kapalı durumdayken bile enerji tüketmeye devam eden cihazları ortaya koydu.

PRİZDE BIRAKMAMANIZ GEREKEN CİHAZLAR

Zamanlayıcılı Cihazlar (Mikrodalga, Fırın)

Bilgisayarlar

Televizyonlar

Dijital Uydu Alıcıları

Bu cihazları kullanmadığınız zamanlarda prizden çekerek hem enerji tasarrufu yapabilir hem de elektrik faturanızı düşürebilirsiniz.