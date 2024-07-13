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Prizde unutulan cihazlar tehlike saçıyor! Araştırmalara göre kapalı olsalar dahi elektrik tüketiyorlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Prizde unutulan cihazlar tehlike saçıyor! Araştırmalara göre kapalı olsalar dahi elektrik tüketiyorlar...
Elektrik Tüketimi, Enerji Tasarrufu, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Evlerimizde birçok elektrikli cihazı kullanmayı bitirdikten sonra prizden çıkarmıyoruz. Bu cihazların kullanılmadığı zamanlarda elektrik tüketip tüketmediği ise sıkça merak edilen bir konu. Son yapılan araştırmalara göre, kapalı olsalar bile elektrik tüketmeye devam eden cihazlar belirlendi.

Evde kullanılan pek çok elektrikli alet, işimiz bittiğinde prizde bırakılıyor. Ancak bu aletlerin kapalı olduklarında bile elektrik tüketmeye devam edip etmediği pek bilinmiyor.

Prizde unutulan cihazlar tehlike saçıyor! Araştırmalara göre kapalı olsalar dahi elektrik tüketiyorlar... - 1. Resim

Birçoğumuz, kullanmasak da fişleri prizde bırakma alışkanlığına sahibiz. Zorunlu olarak prizde kalması gereken cihazlar dışında, kullanım sonrası prizden çekilmeyen cihazlar aslında elektrik tüketmeye devam ediyor.

Prizde unutulan cihazlar tehlike saçıyor! Araştırmalara göre kapalı olsalar dahi elektrik tüketiyorlar... - 2. Resim

Uzmanlar, Türkiye'de tüketilen elektriğin yaklaşık %25'inin evlerde kullanıldığını belirtiyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, kapalı durumdayken bile enerji tüketmeye devam eden cihazları ortaya koydu.

PRİZDE BIRAKMAMANIZ GEREKEN CİHAZLAR

  • Zamanlayıcılı Cihazlar (Mikrodalga, Fırın)
  • Bilgisayarlar
  • Televizyonlar
  • Dijital Uydu Alıcıları

Bu cihazları kullanmadığınız zamanlarda prizden çekerek hem enerji tasarrufu yapabilir hem de elektrik faturanızı düşürebilirsiniz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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