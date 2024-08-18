Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Telefonda 'ıslak dokunma' dönemi! Oppo A60 satışta

Telefonda 'ıslak dokunma' dönemi! Oppo A60 satışta

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Telefonda &#039;ıslak dokunma&#039; dönemi! Oppo A60 satışta

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oppo, A serisi akıllı telefonlarının yeni üyesi Oppo A60’ı satışa sundu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Dayanıklılık testlerinde en üst düzey olan MIL-STD 810H sertifikasına sahip Oppo A60, “ıslak dokunma” özelliğiyle yağmur altında telefon kullanmayı mümkün hâle getiriyor.

6.67 inç ekranı ile 90 Hz yenileme hızına sahip telefon, 50MP ultra kamera, 2MP portre kamerası ve 8MP selfie kamerasından oluşan üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Gücünü 5.000 mAh bataryadan alan telefon 45W SUPERVOOCTM hızlı şarj özelliği ile 30 dakika içinde yüzde 50 şarj oluyor.

Dalga Mavisi ve Gece Moru renk seçenekleriyle satışa çıkan cihazın satış fiyatı 8GB RAM + 128GB ROM modeli için 10.499 TL olurken, 8GB RAM + 256GB ROM modeli için 11.999 TL oldu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'li Coinbase SPK'ya başvurdu! Kripto devi Türkiye'ye geliyorTürk şirketi Bulutistan'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık yatırım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerli oyunlar âdeta para basıyor! 750 milyar liralık satış yapıldı - TeknolojiYerli oyunlar âdeta para basıyorABD'li Coinbase SPK'ya başvurdu! Kripto devi Türkiye'ye geliyor - TeknolojiKripto devi Türkiye'ye geliyorTürk şirketi Bulutistan'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık yatırım - TeknolojiBulutistan'dan ABD'ye 10 milyon dolarlık yatırımBayraktar TB3 adım adım geliyor! 4 testi birden başarıyla geçti - TeknolojiBayraktar TB3 adım adım geliyorElon Musk "sansür emirlerine" boyun eğmedi! X/Twitter faaliyetlerini derhal durdurdu - TeknolojiX, o ülkede faaliyetlerini derhal durdurduApple'ın en yeni akıllı saati yakında tanıtılacak! Apple Watch Series 10 özellikleri neler? - TeknolojiApple Watch Series 10 neler sunacak? İşte yenilikler
Sonraki Haber Yükleniyor...