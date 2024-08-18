Telefonda 'ıslak dokunma' dönemi! Oppo A60 satışta

Oppo, A serisi akıllı telefonlarının yeni üyesi Oppo A60’ı satışa sundu.

Apple, Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı

Apple, Çin’de Huawei, Oppo ve Vivo gibi yerel markaların gerisinde kaldı

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Dayanıklılık testlerinde en üst düzey olan MIL-STD 810H sertifikasına sahip Oppo A60, “ıslak dokunma” özelliğiyle yağmur altında telefon kullanmayı mümkün hâle getiriyor.

6.67 inç ekranı ile 90 Hz yenileme hızına sahip telefon, 50MP ultra kamera, 2MP portre kamerası ve 8MP selfie kamerasından oluşan üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Gücünü 5.000 mAh bataryadan alan telefon 45W SUPERVOOCTM hızlı şarj özelliği ile 30 dakika içinde yüzde 50 şarj oluyor.

Dalga Mavisi ve Gece Moru renk seçenekleriyle satışa çıkan cihazın satış fiyatı 8GB RAM + 128GB ROM modeli için 10.499 TL olurken, 8GB RAM + 256GB ROM modeli için 11.999 TL oldu.