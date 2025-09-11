Türkiye'de bir ilk: İnsansı robot Festman, nüfusa kaydettirildi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye’de ilk kez bir insansı robot nüfusa kaydedildi. CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu için Samsun’a getirilen Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde fahri kimlik belgesi alarak “Festman Canik” adıyla kayıtlara geçti. Samsun’u çok beğendiğini söyleyen yapay zekâlı robot, artık fahri olarak Canikli kabul edildi.

Türkiye’de ilk kez bir insansı robot nüfusa kaydedildi. CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu için Samsun’a getirilen yapay zekâlı robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde işlemleri yapılarak "Festman Canik" adıyla fahri kimlik belgesi aldı.

FAHRİ KİMLİK BELGESİ VERİLDİ 

Samsun’un Canik Belediyesince düzenlenen Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali "CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu" kapsamında dikkatleri üzerine çeken Festman, Samsun’u çok beğendiğini belirterek yürüyerek Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geldi. Burada İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök tarafından karşılanan Festman Canik’e gişe işlemlerinin ardından fahri kimlik belgesi verildi.

FESTMAN ARTIK FAHRİ OLARAK BİR KARDEŞİMİZ OLDU

Belgeyi takdim eden İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, "Festman ilçemize geldi, hoş geldi. Yapay zekâ üzerine yapılan projeyi destekliyoruz. Kendisini fahri olarak ilçemize aldık. Festman artık fahri olarak bir kardeşimiz oldu. Festman artık Canikli, hoş geldi sefa geldi" dedi.

Konya Bilim Merkezi'nin Çin'de ürettirdiği insansı robot, TÜBİTAK ve Canik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu şenliğine katılmak üzere 2 gün önce Samsun’a getirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

