Uzay demir ağlarla örülecek! NASA Ay demiryolu projesi için harekete geçti

Her ne kadar kulağa bilim kurgu filmi gibi gelse de Ay’da bir demiryolu yapılması için sözleşmeler imzalandı. ABD Savunma Bakanlığı'nın araştırma kuruluşu DARPA, Northrop Grumman şirketiyle "Ay demiryolu" için kolları sıvadı.

NASA ve diğer uzay ajansları astronotların Ay’da uzun süreli bir üssün kurulmasını istiyor. Ancak bunun için de enerji, ulaşım ve iletişim gibi engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için ABD Savunma Bakanlığı'nın araştırma kuruluşu DARPA, Ay’da insanların nasıl uzun bir süre yaşayacağını görevlendirildi.

Yaptığı araştırmalar devam ederken DARPA, ABD'li havacılık ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman ile bir Ay demiryolu anlaşması imzaladı.

AY DEMİRYOLU PROJESİ

Space.com'un haberine göre Northrop Grumman, yaptığı açıklamada eğer proje gerçekleşirse bu demiryolu sayesinde Ay’da taşımacılık problemi ortadan kalkmış olacak.

Firma şimdilik bir demiryolu inşa etmeyecek fakat bunun fiziki ve mali açıdan ne kadar mümkün olduğunu araştıracak. DARPA, bu araştırma ve geliştirmeleri 10 Yıllık Ay Mimarisi (LunA-10) çalışması kapsamında yapılacak.

Şirketin LunA-10 çalışması (Northrop Grumman'ın sözleriyle) şunları yapacak:

Bir Ay demiryolu ağı inşa etmek için gereken arayüzleri ve kaynakları tanımlamak.

Öngörülebilir maliyet, teknolojik ve lojistik risklerin kritik bir listesini oluşturmak.

Tamamen çalışan bir Ay raylı sisteminin konsept tasarımı ve mimarisinin prototiplerini, gösterimlerini ve analizlerini tanımlamak.

Tesviye ve temel hazırlığı, ray yerleştirme ve hizalama, birleştirme ve bitirme, denetim, bakım ve onarım dahil olmak üzere sistemin robotik ile inşa edilmesi ve işletilmesine yönelik kavramları keşfedilmesi.

Ay demiryolu mümkün olmayan bir fikir gibi düşünülse de uzay şartları içinde en korunaklı ulaşım imkanı demiryolu ile mümkün görünüyor.

NASA'nın Artemis programı 2022'de Ay’ın etrafını insansız olarak dolaştı. 2025’te ise aynı turun insanlı olarak yapılması, 2026’da da insanlı inişin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Planın nihai amacı ise Ay'a ve Mars'a gönderilen astronotlarla Güneş sisteminin ticari olarak kullanılmasına zemin hazırlanacak. Nitekim Ay'da maden çıkarmanın yolları da araştırılıyor. NASA'nın dışında Rusya ve Çin'in, 2035’e kadar Ay'da nükleer reaktör inşa etmeyi hedeflediği açıklanmıştı.