Nasa ücretsiz oyunu The Lost Universe nasıl alınır?
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Nasa ücretsiz oyunu nasıl indirilir, sorusu oyun severler tarafından sorgulanıyor. NASA, masa oyunu The Lost Universe'ü duyurdu. Epic Games, Steam'in ardından NASA da, yeni Pen & Paper tarzı bilim kurgu RPG (Rol Yapma) oyunu The Lost Universe‘i ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Peki, NASA'dan masa oyunu The Lost Universe nasıl alınır, indirilir?
ubble Uzay Teleskobu’nun yer aldığı NASA, yeni Pen & Paper tarzı bilim kurgu RPG (Rol Yapma) oyunu The Lost Universe‘i ücretsiz kullanıma sunuldu. NASA'nın Internet Services Group departmanı tarafından geliştirilen oyun, ücretsiz. Peki, NASA The Lost Universe nasıl alınır, indirilir?
NASA OYUNU THE LOST UNİVERSE NASIL İNDİRİLİR?
Epic Games, Steam'in ardından NASA da, uzay meraklıları için heyecan verici yeni bir rol yapma oyunu 'The Lost Universe'i ücretsiz olarak oyun severlere sundu. Oyuncular, resmi web sitesinden veya aşağıdaki linkten Aldastron şehrinin haritasını indirebilirler.
THE LOST UNİVERSE İNDİR
NASA OYUNU THE LOST UNİVERSE NASIL OYNANIR?
The Lost Universe geleneksel masaüstü RPG oyunları gibi kalem, kağıt ve zarlar kullanılarak oynanıyor. Hubble Uzay Teleskobu oyuncuların karşısına çıkıyor ve kötü karakterleri yenmeye çalışıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi