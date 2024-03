Nasa ücretsiz oyunu The Lost Universe nasıl alınır?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 00:19 - Güncelleme: 19 Mart 2024 00:20 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Nasa ücretsiz oyunu nasıl indirilir, sorusu oyun severler tarafından sorgulanıyor. NASA, masa oyunu The Lost Universe'ü duyurdu. Epic Games, Steam'in ardından NASA da, yeni Pen & Paper tarzı bilim kurgu RPG (Rol Yapma) oyunu The Lost Universe‘i ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Peki, NASA'dan masa oyunu The Lost Universe nasıl alınır, indirilir?