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En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? sorusu emeklililer tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son olarak emekli maaşlarının 16 bin 881 TL'ye çıkmasının ardından bankalar promosyon ücretlerini arttırdı. Özellikle bazı bankalar emeklilere toplamda 28 bin 500 TL'ye varan promosyon verdiğini duyurdu. İşte, yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar...

2025 yılı itibarıyla emekli promosyon ödemeleri revize edildi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon tutarları Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeniden belirlendi.

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - 1. Resim

Temmuz ayı zammıyla birlikte emekli maaşları 16 bin 881 liraya yükseltildi. Kamu ve özel bankaların sunduğu yeni promosyon kampanyaları, emekli maaşlarını taşıyan kişilere ek gelir fırsatı oluyor. Peki, En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? İşte tüm ayrıntılar...

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - 2. Resim

EN FAZLA BANKA PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ? 

En yüksek emekli promosyonunu 28.500 TL toplam destekle Türkiye Finans sunuyor. Onu 27.000 TL promosyon ödemesiyle Yapı Kredi ve yine 27.000 TL’ye kadar destek sağlayan DenizBank izliyor.

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - 3. Resim

EN FAZLA BANKA PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Özel bankalar ve kamu bankaları yeni müşteriler kazanmak için promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda promosyon  28 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

İşte banka banka açıklanan güncel  emekli promosyon listesi:

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans Bankası, 26.00 TL promosyon ile beraber 2.500 TL'ye kadar ek nakit fırsatı sunarak, toplamda 28.500 TL'lik promosyon desteği sağlamaktadır.

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - 4. Resim

YAPI KREDİ

Yapı Kredi tüm emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit destek imkanı sunuyor.

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - 5. Resim

DENİZBANK

DenizBank, 27.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi ve ücretsiz EFT ile havale işlemleriyle emeklilere önemli avantajlar sunuyor.

  • Promosyon: 27.000 TL’ye kadar ödeme

  • Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale işlemleri

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - 6. Resim

ING TÜRKİYE

ING Türkiye,  25.000 TL’ye varan nakit promosyon desteği ile emeklilere cazip fırsatlar sunan bankalar arasında yer alıyor.

Promosyon: 25.000 TL’ye varan nakit destek

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - 7. Resim

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, 25.000 TL promosyonun dışında ücretsiz EFT ve havale ile ek avantaj sağlıyor.

En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar - 8. Resim

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonu imkanı sağlıyor. Ayrıca ek olarak; 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, avans hesapla 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesiyle 2.000 TL ek fırsat sunarak toplamda 25.000 TL'ye varan destek sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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