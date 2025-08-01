En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? Yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar

2025 yılı itibarıyla emekli promosyon ödemeleri revize edildi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon tutarları Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla yeniden belirlendi.

Temmuz ayı zammıyla birlikte emekli maaşları 16 bin 881 liraya yükseltildi. Kamu ve özel bankaların sunduğu yeni promosyon kampanyaları, emekli maaşlarını taşıyan kişilere ek gelir fırsatı oluyor. Peki, En fazla banka promosyonu veren banka hangisi? İşte tüm ayrıntılar...

EN FAZLA BANKA PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

En yüksek emekli promosyonunu 28.500 TL toplam destekle Türkiye Finans sunuyor. Onu 27.000 TL promosyon ödemesiyle Yapı Kredi ve yine 27.000 TL’ye kadar destek sağlayan DenizBank izliyor.

EN FAZLA BANKA PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Özel bankalar ve kamu bankaları yeni müşteriler kazanmak için promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda promosyon 28 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

İşte banka banka açıklanan güncel emekli promosyon listesi:

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans Bankası, 26.00 TL promosyon ile beraber 2.500 TL'ye kadar ek nakit fırsatı sunarak, toplamda 28.500 TL'lik promosyon desteği sağlamaktadır.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi tüm emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit destek imkanı sunuyor.

DENİZBANK

DenizBank, 27.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi ve ücretsiz EFT ile havale işlemleriyle emeklilere önemli avantajlar sunuyor.

Promosyon: 27.000 TL’ye kadar ödeme

Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale işlemleri

ING TÜRKİYE

ING Türkiye, 25.000 TL’ye varan nakit promosyon desteği ile emeklilere cazip fırsatlar sunan bankalar arasında yer alıyor.

Promosyon: 25.000 TL’ye varan nakit destek

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, 25.000 TL promosyonun dışında ücretsiz EFT ve havale ile ek avantaj sağlıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonu imkanı sağlıyor. Ayrıca ek olarak; 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, avans hesapla 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesiyle 2.000 TL ek fırsat sunarak toplamda 25.000 TL'ye varan destek sağlıyor.