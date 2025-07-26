Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere yönelik promosyon yarışı iyice kızıştı. Emekli maaşlarının 16 bin 881 TL'ye yükselmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarında artışa gitti. Bazı bankalar ek avantajlar sunarak emeklilere toplamda 28 bin 500 TL'ye varan promosyon veriyor. İşte 26 Temmuz 2025 itibariyle bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşına da zam yapıldı. Temmuz ayı zammıyla birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı da yüzde 16,67 olarak açıklanan enflasyon oranında artırılarak 16 bin 881 liraya yükseltildi.

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye çıkmasıyla birlikte emekli banka promosyonlarında da heyecan uyandıran bir gelişme yaşandı. Bankalar, emeklilere 28 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 1. Resim

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

İşte 26 Temmuz 2025 Cumartesi itibariyle banka banka açıklanan güncel emekli promosyon listesi:

1. TÜRKİYE FİNANS

  • Promosyon: 26.000 TL

  • Ek Ödül: Bonus ile birlikte 2.500 TL’ye kadar nakit fırsatı

  • Toplam Destek:28.500 TL

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 2. Resim

2. YAPI KREDİ

  • Promosyon: Tüm emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit destek

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 3. Resim

3. DENİZBANK

  • Promosyon: 27.000 TL’ye kadar ödeme

  • Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale işlemleri

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 4. Resim

4. ING TÜRKİYE

  • Promosyon: 25.000 TL’ye varan nakit destek

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 5. Resim

5. ALBARAKA TÜRK

  • Promosyon: 25.000 TL

  • Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 6. Resim

6. GARANTİ BBVA

  • Promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit

  • Ek Ödül:

    • 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus

    • Avans hesapla 2.000 TL

    • Yeni sigorta poliçesiyle 2.000 TL

  • Toplam Destek:25.000 TL

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 7. Resim

7. TÜRKİYE İŞ BANKASI

  • Promosyon: 15.000 TL

  • Ek Destek: 6.000 TL’ye kadar ek promosyon

  • Toplam:21.000 TL

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 8. Resim

8. TEB (Türk Ekonomi Bankası)

  • Promosyon: 21.000 TL’ye kadar

  • Şart: 3 yıl taahhüt şartı

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 9. Resim

9. QNB

  • Promosyon: 20.400 TL’ye kadar

  • Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 10. Resim

10. KUVEYT TÜRK

  • Promosyon: 18.000 TL’ye kadar nakit destek

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 11. Resim

11. AKBANK

  • Promosyon: 15.000 TL + 2.500 TL nakit ödül

  • Toplam Destek:17.500 TL

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 12. Resim

12. ZİRAAT BANKASI

  • Promosyon: 12.000 TL’ye kadar

  • Ek Avantaj: 5.000 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 13. Resim

13. HALKBANK

  • Promosyon: 12.000 TL’ye varan ödeme

  • Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 14. Resim

EN YÜKSEL PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

26 Temmuz 2025 itibariyle en yüksek emekli promosyonu sunan banka 28.500 TL toplam destekle Türkiye Finans oldu.

Onu 27.000 TL promosyon veren Yapı Kredi ve yine 27.000 TL’ye kadar ödeme yapan DenizBank takip ediyor.

Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı - 15. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu - HaberlerBenfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosuGalatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler - HaberlerGalatasaray Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç kadrosu ve muhtemel 11'lerJaponya Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? VNL'de yarı final mücadelesine geri sayım! - HaberlerJaponya Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? VNL'de yarı final mücadelesine geri sayım!Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Yerli sosyal medya uygulaması tanıtıldı - HaberlerNext Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Yerli sosyal medya uygulaması tanıtıldıÜmraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 17.00'de başlayacak - HaberlerÜmraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 17.00'de başlayacakHatay İskenderun'da askerler neden şehit oldu? MSB açıkladı - HaberlerHatay İskenderun'da askerler neden şehit oldu? MSB açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...