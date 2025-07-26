Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere yönelik promosyon yarışı iyice kızıştı. Emekli maaşlarının 16 bin 881 TL'ye yükselmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarında artışa gitti. Bazı bankalar ek avantajlar sunarak emeklilere toplamda 28 bin 500 TL'ye varan promosyon veriyor. İşte 26 Temmuz 2025 itibariyle bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşına da zam yapıldı. Temmuz ayı zammıyla birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı da yüzde 16,67 olarak açıklanan enflasyon oranında artırılarak 16 bin 881 liraya yükseltildi.
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye çıkmasıyla birlikte emekli banka promosyonlarında da heyecan uyandıran bir gelişme yaşandı. Bankalar, emeklilere 28 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?
İşte 26 Temmuz 2025 Cumartesi itibariyle banka banka açıklanan güncel emekli promosyon listesi:
1. TÜRKİYE FİNANS
Promosyon: 26.000 TL
Ek Ödül: Bonus ile birlikte 2.500 TL’ye kadar nakit fırsatı
Toplam Destek:28.500 TL
2. YAPI KREDİ
Promosyon: Tüm emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit destek
3. DENİZBANK
Promosyon: 27.000 TL’ye kadar ödeme
- Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale işlemleri
4. ING TÜRKİYE
Promosyon: 25.000 TL’ye varan nakit destek
5. ALBARAKA TÜRK
Promosyon: 25.000 TL
Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale
6. GARANTİ BBVA
Promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit
Ek Ödül:
2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus
Avans hesapla 2.000 TL
Yeni sigorta poliçesiyle 2.000 TL
Toplam Destek:25.000 TL
7. TÜRKİYE İŞ BANKASI
Promosyon: 15.000 TL
Ek Destek: 6.000 TL’ye kadar ek promosyon
Toplam:21.000 TL
8. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Promosyon: 21.000 TL’ye kadar
Şart: 3 yıl taahhüt şartı
9. QNB
Promosyon: 20.400 TL’ye kadar
Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale
10. KUVEYT TÜRK
Promosyon: 18.000 TL’ye kadar nakit destek
11. AKBANK
Promosyon: 15.000 TL + 2.500 TL nakit ödül
Toplam Destek:17.500 TL
12. ZİRAAT BANKASI
Promosyon: 12.000 TL’ye kadar
Ek Avantaj: 5.000 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı
13. HALKBANK
Promosyon: 12.000 TL’ye varan ödeme
Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale
EN YÜKSEL PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?
26 Temmuz 2025 itibariyle en yüksek emekli promosyonu sunan banka 28.500 TL toplam destekle Türkiye Finans oldu.
Onu 27.000 TL promosyon veren Yapı Kredi ve yine 27.000 TL’ye kadar ödeme yapan DenizBank takip ediyor.