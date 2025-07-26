Emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emeklilere 28 bin 500 TL fırsatı

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emeklilere yönelik promosyon yarışı iyice kızıştı. Emekli maaşlarının 16 bin 881 TL'ye yükselmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarında artışa gitti. Bazı bankalar ek avantajlar sunarak emeklilere toplamda 28 bin 500 TL'ye varan promosyon veriyor. İşte 26 Temmuz 2025 itibariyle bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşına da zam yapıldı. Temmuz ayı zammıyla birlikte 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı da yüzde 16,67 olarak açıklanan enflasyon oranında artırılarak 16 bin 881 liraya yükseltildi.

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye çıkmasıyla birlikte emekli banka promosyonlarında da heyecan uyandıran bir gelişme yaşandı. Bankalar, emeklilere 28 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

İşte 26 Temmuz 2025 Cumartesi itibariyle banka banka açıklanan güncel emekli promosyon listesi:

1. TÜRKİYE FİNANS

Promosyon: 26.000 TL

Ek Ödül: Bonus ile birlikte 2.500 TL’ye kadar nakit fırsatı

Toplam Destek:28.500 TL

2. YAPI KREDİ

Promosyon: Tüm emeklilere 27.000 TL’ye kadar nakit destek

3. DENİZBANK

Promosyon: 27.000 TL’ye kadar ödeme

Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale işlemleri

4. ING TÜRKİYE

Promosyon: 25.000 TL’ye varan nakit destek

5. ALBARAKA TÜRK

Promosyon: 25.000 TL

Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

6. GARANTİ BBVA

Promosyon: 15.000 TL’ye kadar nakit

Ek Ödül: 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus Avans hesapla 2.000 TL Yeni sigorta poliçesiyle 2.000 TL

Toplam Destek:25.000 TL

7. TÜRKİYE İŞ BANKASI

Promosyon: 15.000 TL

Ek Destek: 6.000 TL’ye kadar ek promosyon

Toplam:21.000 TL

8. TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Promosyon: 21.000 TL’ye kadar

Şart: 3 yıl taahhüt şartı

9. QNB

Promosyon: 20.400 TL’ye kadar

Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

10. KUVEYT TÜRK

Promosyon: 18.000 TL’ye kadar nakit destek

11. AKBANK

Promosyon: 15.000 TL + 2.500 TL nakit ödül

Toplam Destek:17.500 TL

12. ZİRAAT BANKASI

Promosyon: 12.000 TL’ye kadar

Ek Avantaj: 5.000 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı

13. HALKBANK

Promosyon: 12.000 TL’ye varan ödeme

Ek Avantaj: Ücretsiz EFT ve havale

EN YÜKSEL PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

26 Temmuz 2025 itibariyle en yüksek emekli promosyonu sunan banka 28.500 TL toplam destekle Türkiye Finans oldu.

Onu 27.000 TL promosyon veren Yapı Kredi ve yine 27.000 TL’ye kadar ödeme yapan DenizBank takip ediyor.