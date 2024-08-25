Vivo X100 Pro Türkiye’de satışta

Vivo’nun yeni amiral gemisi Vivo X100 Pro akıllı telefonu Türkiye’de satışa çıktı. Vivo X100 Pro, akıllı telefonlarda profesyonel fotoğrafçılık standartlarını getiriyor.

100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapacak

100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapacak

TÜRKİYE GAZETESİ- Sadece en üst düzeyde ışık geçirgenliği performansına sahip APO sertifikalı ZEISS lensleriyle dikkat çeken Vivo X100 Pro, her biri 50 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü kamera sistemiyle geliyor. Ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerde video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

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6,78 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED ekrana sahip olan X100 Pro, 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9300 işlemciden alan cihaz 5.400 mAh ve 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Vivo X100 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 59 bin 999 TL.